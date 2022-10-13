Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 октября 2022 года: от ковида умерли два пожилых пациента

За три дня ковидом заболели 1366 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 октября 2022 года сообщил оперативный штаб.

За три дня в регионе ковидом заболели 1366 человек, среди них 200 детей. Выздоровели за этот же срок 2352 человека.

Умерли ещё два пожилых пациента: мужчина 92 лет и женщина 86 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него по состоянию на 13 октября находятся 377 человек, в том числе 16 детей.

В отделениях реанимации находятся 11 человек. На ИВЛ – 1 пациент.

Всего в Новосибирской области сделано 5 615 774 тестов на коронавирус.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за трое суток: 1366 человек

Количество пациентов в реанимации: 11 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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