Новосибирский автосалон навязал покупательнице лишних услуг почти на 300 тысяч рублей

Сибирячка взяла в кредит машину, а потом поняла, что выплачивает не только его. Фото предоставлено героем публикации

Анна* о новой машине мечтала давно. Именно о новой, чтобы ничего не сыпалось и не ломалось. Взор свой обратила на флагман российского автопрома – «Ладу Весту». Наиболее выгодное предложение нашла на сайте автосалона по улице Никитина.

Но денег не хватало: был только первоначальный взнос – 220 тысяч рублей. Девушка решила оформить кредит. Она вспоминает: одобрения ждала долго, в салоне провела весь день. Вымоталась настолько, что сил не было к концу дня. Поэтому к вечеру была готова уже на любое предложение.

Как рассказала «Комсомольской правде – Новосибирск» юрист, представляющая интерес покупательницы в судах, Елена Масасина, тут и началось самое интересное. По традиционной схеме продавцы начали навязывать так называемые «допы».

- Мол, без них кредит не одобрят. В качестве дополнительных услуг Анне фактически навязали аварийных комиссаров, эвакуацию автомобиля при поломке, составление европротокола, проверку штрафов в ГИБДД, круглосуточную дистанционную техническую консультацию и еще с десяток аналогичных услуг, - рассказала КП-Новосибирск Елена Масасина.

Все это обошлось по двум договорам почти в 300 тысяч рублей. И все это легло в тело кредита, и ежемесячный платеж, соответственно, вырос.

Только придя домой и внимательно почитав, что подписала, Анна решила расторгнуть документы. Через пару дней пришла в салон, написала заявление. Это является основанием, как рассказала юрист, для одностороннего расторжения договора. Однако, деньги до сих пор никто не вернул. История, начавшаяся в конце 2020-го, продолжается до сих пор.

Иск Анны рассмотрел мировой суд и взыскал с автосалона 107 000 рублей, пятая часть этой суммы – штраф. Сейчас его вновь рассматривает, но уже Железнодорожный районный суд Новосибирска. Юрист уверена, что и второй суд встанет на сторону истицы. Ведь услугами она не пользовалась, и имеет полное право отменить ряд условий договора, которые нарушают её права.

- Навязывание дополнительных продуктов при покупке чего-либо в кредит – незаконно. И это основное правило, которое должны знать новосибирцы, - подчеркнула юрист.

Есть и хитрости, к которым прибегают автосалоны. Они фактически выступают посредниками при оформлении кредитов и дополнительных услуг. Оформляют так называемые опционные и агентские договоры, и по итогу не несут ответственности за то, как оформляли автомобиль. А методы психологического воздействия в виде необходимости длительного ожидания оформления – целиком на счету менеджеров магазина. Которые лично корыстно заинтересованы в том, чтобы продать товар любой ценой.

Вишенка: под видом новой продали машину с пробегом – 1 000 км. Этот нюанс никто не озвучил.

КСТАТИ

Автосалон, который упоминается в публикации, уже попадал в мое поле зрения. Примерно пару лет назад я с несколькими покупателями и полицией в качестве журналиста уже заглядывал туда. Покупатели уверяли: стали жертвами недобросовестных продавцов, которые мурыжили их целый день. А затем фактически навязали кредиты и допуслуги на баснословные суммы. Руководства салона на месте не оказалось, чуть позже пришла юрист. Она принимала заявления от покупателей на расторжение договоров, в том числе – о продаже машин. Некоторые заявления всё же удовлетворили.

* Имя изменено по просьбе героини.

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