В Новосибирске завершил свою работу I Всероссийский фестиваль-форум «Сибирская национальная коллекция»

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

Эксперты отмечают уровень и значение культурно-просветительской программы.

Итоги круглых столов, творческих встреч, научно-практических конференций будут способствовать реализации одной из главных целей фестиваля - формированию и развитию единой культурной платформы профессиональных творческих коллективов Сибири.

Уникальная аутентичная музыкальная палитра Сибири, представленная в выступлениях гостей из Тывы, Хакасии, Кемерова, Томска, Республики Алтай, Красноярского края и, конечно, Новосибирска покорила сердца зрителей: все 13 концертов прошли при полных залах.

Фестиваль-форум «Сибирская национальная коллекция» проходил под брендом Государственного академического Сибирского русского народного хора. Прославленный коллектив не только представил произведения из собственного репертуара, соответствующие теме фестиваля, но и порадовал зрителей совместными творческими проектами с ведущими этническими коллективами Сибири.

Фото: Александр БРЕЖНЕВ

По мнению руководителя Центра креативных индустрий государственной академический капеллы Санкт-Петербурга Светланы Куропаткиной, фестиваль-форум «Сибирская национальная коллекция» может стать драйвером развития территории.

Подводя итоги этого масштабного события, директор ГАУК НСО «Сибирь-концерт» Екатерина Ковалева подчеркнула, что «можно с уверенностью говорить о том, что придуманная нами уникальная, важная, яркая история состоялась. Это подтверждается впечатлениями не только участников и гостей фестиваля, но и зрителей. А если это надо зрителям, нашим землякам, значит, мы постараемся сделать все для того, чтобы эта история имела продолжение».