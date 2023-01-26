«Танки» или «Брат-2»? Режиссер Ким Дружинин рассказал, что можно считать патриотическим кино

Ким Дружинин презентовал свой фильм в Новосибирской филармонии Фото: Никита МАНЬКО

Уроженец Омска Ким Дружинин - режиссер известных российских фильмов патриотической направленности. Среди его работ «28 панфиловцев» и «Танки» - именно эти ленты принесли Дружинину первую славу и доказали: бюджетные картины о Великой Отечественной могут быть кассовыми. В эти дни режиссер приехал в Новосибирск с показом своего фильма.

О российском кинематографе сейчас много говорят еще и благодаря успеху «Чебурашки». На волне этих разговоров мы и решили встретиться с гостем Новосибирска, узнать его мнение - чего ждать российскому зрителю, как нужно и можно снимать про войну. Но сначала, конечно, спросили про танки.

Инклюзивный кинопоказ собрал полный зал зрителей Фото: Никита МАНЬКО

- Новосибирск нечасто снимают в кино, зато танки бронемастера Веревочкина мелькали в известных лентах «Белый тигр» и «Утомленные солнцем - 2». А где вы брали танки для своих фильмов?

- Фильм «Танки» в техническом плане был проще, чем «28 панфиловцев». Когда мы взялись за фильм про панфиловцев, немецких танков времен Великой Отечественной уже в принципе не существовало. Наши деды и прадеды пожгли их все. Бронемастеры из Новосибирска и других городов научились их воссоздавать, но у нас не было возможности снять их. Пришлось прибегнуть к старой советской технологии комбинированных съемок. Все танки, что снимались в «28 панфиловцах», - это радиоуправляемые модели масштаба 1:16, 25 - 30 сантиметров в длину. А в фильме «Танки» мы снимали настоящие машины. Основой стали два тягача на базе Т-34 1962 года выпуска с «Мосфильма». Они претерпели модернизацию - мы спилили все лишнее, наварили все, что необходимо для копии, изготовили башни. Надо было воссоздать прототип А-32, который лег в основу будущего оружия Победы. Я, честно, был поражен, как до сих пор ведет себя техника полувековой давности: танки блестяще выполняли все трюки.

Режиссер приехал в Новосибирск на творческую встречу и показ своего фильма Фото: Никита МАНЬКО

- Вы родились и выросли в Омске. Как считаете, подвиги каких сибирских героев Великой Отечественной войны можно экранизировать? Историю аса Покрышкина? Может, кого-то из тружеников тыла?

- Это очень хорошая тема. Как правило, в кино военные подвиги связаны с боевыми действиями. И мы совсем забываем о том, что победа ковалась и в тылу. На просторах огромных заводов ежедневно совершались трудовые подвиги - и об этом нужно рассказывать зрителям. Одна только операция по эвакуации заводов в Сибирь чего стоила, хотя об этом нет ни одной картины. Есть упоминания в документальных фильмах, но большого кино про трудового человека нет. Другой вопрос, что и сценарий про такую историю должен быть филигранным: чтобы точно рассказать историю и заинтересовать современных зрителей, многие из которых трудятся не на заводе. Это сложный вопрос, но до этого дойдет.

Часть реквизита со съемок Фото: Никита МАНЬКО

- Сейчас время сериалов, сервисов и подписок. Патриотическое кино проиграет долгоиграющим мыльным историям?

- Кино - это самый простой и самый понятный способ возвращения зрителя к истории. Это массовое искусство, и с помощью кинематографа можно привлечь внимание миллионов людей к той или иной проблеме. Если мы перестанем снимать кино про Великую Отечественную войну, про нее все забудут. А как показывает сегодняшний день, забывать об этом ни в коем случае нельзя, иначе мы будем наступать на одни и те же грабли. И если мы хотим жить в мире, то должны помнить о том, что Великая Отечественная война - это страшная трагедия.

- А каких тем, на ваш взгляд, не хватает в патриотическом кино?

- Я режиссер не только военного кино - есть огромное количество тем, на которые тоже хочется высказаться. Патриотические истории ведь заключаются не столько в теме, столько в эмоциональном подключении зрителя. Фильм «Брат» - это же очень патриотическое кино. Если обратиться к творчеству Балабанова, то видно, что этот человек очень любил свою Родину. Пытался говорить о ней, размышлять и, как талантливый режиссер, делал это на высоком уровне. О его высказываниях можно спорить, но он так видел и делал это абсолютно искренне. Победа Балабанова в том, что он говорил ту правду, в которую верил. А сила, как известно, в правде.

Самое главное, чтобы большое кино не превращалось в патриотическую агитку: к настоящей человеческой истории и зрителя подключить проще. Часто патриотическое кино предполагает некоторое нравоучение. А когда ты рассказываешь историю без нравоучений, но даешь зрителю пищу для размышлений, это и есть творчество. Не стоит заблуждаться, ведь зритель очень умный. Он не всегда может сформулировать, но всегда чувствует, искреннюю историю ему рассказывают или пальчиком грозят: «туда ходи, туда не ходи». Поэтому честное, искреннее кино о России всегда будет работать гораздо сильнее, чем пропаганда.

Встреча прошла тепло Фото: Никита МАНЬКО

- Сейчас время ретроспективы для кинотеатров. Вновь крутят «Иронию судьбы…», «Служебный роман». И вот мы вспоминаем, что «Ирония судьбы - 2» в прокате провалилась. Стоит ли снимать ремейки?

- «Чебурашка» вышел недавно, но уже побил все рекорды проката - протянул прокатчикам спасительную руку. Люди снова пришли в кинотеатры, были полные залы. Прокатчики смогли заработать в это трудное время, и кто бы ни критиковал этот фильм, он оказался успешным.

- А как считаете, благодаря этому успеху - и успеху ваших фильмов в том числе - возможно ли глобальное возрождение нашего кинематографа? Эдакий выход на новый уровень?

- Мало кто понимает, что на производстве того же «Чебурашки» работали несколько тысяч человек. Люди работают на постпродакшене, подготовке, на съемках. Для всего этого нужна инфраструктура. А здесь, в Сибири, к сожалению, такой инфраструктуры нет. В советское время киностудии были по всей стране, потому что была индустрия. Огромное количество кинотеатров, где можно показать фильмы. Тогда это могло окупаться, кино дорого стоит именно из-за того, что в создании фильма занято огромное количество народу. Не потому, что там «железки» дорогие: дорого стоят люди. И когда это высококлассные специалисты, набегает огромная сумма, которую надо возвращать.

Ким Дружинин сфотографировался со зрителями, которые пришли на инклюзивный кинопоказ фильма Фото: Никита МАНЬКО

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