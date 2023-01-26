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26 января 2023 12:30

«Танки» или «Брат-2»? Режиссер Ким Дружинин рассказал, что можно считать патриотическим кино

Режиссер Ким Дружинин назвал «Чебурашку» спасительным фильмом для российского кинопроката
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Ким Дружинин презентовал свой фильм в Новосибирской филармонии

Ким Дружинин презентовал свой фильм в Новосибирской филармонии

Фото: Никита МАНЬКО

Уроженец Омска Ким Дружинин - режиссер известных российских фильмов патриотической направленности. Среди его работ «28 панфиловцев» и «Танки» - именно эти ленты принесли Дружинину первую славу и доказали: бюджетные картины о Великой Отечественной могут быть кассовыми. В эти дни режиссер приехал в Новосибирск с показом своего фильма.

О российском кинематографе сейчас много говорят еще и благодаря успеху «Чебурашки». На волне этих разговоров мы и решили встретиться с гостем Новосибирска, узнать его мнение - чего ждать российскому зрителю, как нужно и можно снимать про войну. Но сначала, конечно, спросили про танки.

Инклюзивный кинопоказ собрал полный зал зрителей

Инклюзивный кинопоказ собрал полный зал зрителей

Фото: Никита МАНЬКО

- Новосибирск нечасто снимают в кино, зато танки бронемастера Веревочкина мелькали в известных лентах «Белый тигр» и «Утомленные солнцем - 2». А где вы брали танки для своих фильмов?

- Фильм «Танки» в техническом плане был проще, чем «28 панфиловцев». Когда мы взялись за фильм про панфиловцев, немецких танков времен Великой Отечественной уже в принципе не существовало. Наши деды и прадеды пожгли их все. Бронемастеры из Новосибирска и других городов научились их воссоздавать, но у нас не было возможности снять их. Пришлось прибегнуть к старой советской технологии комбинированных съемок. Все танки, что снимались в «28 панфиловцах», - это радиоуправляемые модели масштаба 1:16, 25 - 30 сантиметров в длину. А в фильме «Танки» мы снимали настоящие машины. Основой стали два тягача на базе Т-34 1962 года выпуска с «Мосфильма». Они претерпели модернизацию - мы спилили все лишнее, наварили все, что необходимо для копии, изготовили башни. Надо было воссоздать прототип А-32, который лег в основу будущего оружия Победы. Я, честно, был поражен, как до сих пор ведет себя техника полувековой давности: танки блестяще выполняли все трюки.

Режиссер приехал в Новосибирск на творческую встречу и показ своего фильма

Режиссер приехал в Новосибирск на творческую встречу и показ своего фильма

Фото: Никита МАНЬКО

- Вы родились и выросли в Омске. Как считаете, подвиги каких сибирских героев Великой Отечественной войны можно экранизировать? Историю аса Покрышкина? Может, кого-то из тружеников тыла?

- Это очень хорошая тема. Как правило, в кино военные подвиги связаны с боевыми действиями. И мы совсем забываем о том, что победа ковалась и в тылу. На просторах огромных заводов ежедневно совершались трудовые подвиги - и об этом нужно рассказывать зрителям. Одна только операция по эвакуации заводов в Сибирь чего стоила, хотя об этом нет ни одной картины. Есть упоминания в документальных фильмах, но большого кино про трудового человека нет. Другой вопрос, что и сценарий про такую историю должен быть филигранным: чтобы точно рассказать историю и заинтересовать современных зрителей, многие из которых трудятся не на заводе. Это сложный вопрос, но до этого дойдет.

Часть реквизита со съемок

Часть реквизита со съемок

Фото: Никита МАНЬКО

- Сейчас время сериалов, сервисов и подписок. Патриотическое кино проиграет долгоиграющим мыльным историям?

- Кино - это самый простой и самый понятный способ возвращения зрителя к истории. Это массовое искусство, и с помощью кинематографа можно привлечь внимание миллионов людей к той или иной проблеме. Если мы перестанем снимать кино про Великую Отечественную войну, про нее все забудут. А как показывает сегодняшний день, забывать об этом ни в коем случае нельзя, иначе мы будем наступать на одни и те же грабли. И если мы хотим жить в мире, то должны помнить о том, что Великая Отечественная война - это страшная трагедия.

- А каких тем, на ваш взгляд, не хватает в патриотическом кино?

- Я режиссер не только военного кино - есть огромное количество тем, на которые тоже хочется высказаться. Патриотические истории ведь заключаются не столько в теме, столько в эмоциональном подключении зрителя. Фильм «Брат» - это же очень патриотическое кино. Если обратиться к творчеству Балабанова, то видно, что этот человек очень любил свою Родину. Пытался говорить о ней, размышлять и, как талантливый режиссер, делал это на высоком уровне. О его высказываниях можно спорить, но он так видел и делал это абсолютно искренне. Победа Балабанова в том, что он говорил ту правду, в которую верил. А сила, как известно, в правде.

Самое главное, чтобы большое кино не превращалось в патриотическую агитку: к настоящей человеческой истории и зрителя подключить проще. Часто патриотическое кино предполагает некоторое нравоучение. А когда ты рассказываешь историю без нравоучений, но даешь зрителю пищу для размышлений, это и есть творчество. Не стоит заблуждаться, ведь зритель очень умный. Он не всегда может сформулировать, но всегда чувствует, искреннюю историю ему рассказывают или пальчиком грозят: «туда ходи, туда не ходи». Поэтому честное, искреннее кино о России всегда будет работать гораздо сильнее, чем пропаганда.

Встреча прошла тепло

Встреча прошла тепло

Фото: Никита МАНЬКО

- Сейчас время ретроспективы для кинотеатров. Вновь крутят «Иронию судьбы…», «Служебный роман». И вот мы вспоминаем, что «Ирония судьбы - 2» в прокате провалилась. Стоит ли снимать ремейки?

- «Чебурашка» вышел недавно, но уже побил все рекорды проката - протянул прокатчикам спасительную руку. Люди снова пришли в кинотеатры, были полные залы. Прокатчики смогли заработать в это трудное время, и кто бы ни критиковал этот фильм, он оказался успешным.

- А как считаете, благодаря этому успеху - и успеху ваших фильмов в том числе - возможно ли глобальное возрождение нашего кинематографа? Эдакий выход на новый уровень?

- Мало кто понимает, что на производстве того же «Чебурашки» работали несколько тысяч человек. Люди работают на постпродакшене, подготовке, на съемках. Для всего этого нужна инфраструктура. А здесь, в Сибири, к сожалению, такой инфраструктуры нет. В советское время киностудии были по всей стране, потому что была индустрия. Огромное количество кинотеатров, где можно показать фильмы. Тогда это могло окупаться, кино дорого стоит именно из-за того, что в создании фильма занято огромное количество народу. Не потому, что там «железки» дорогие: дорого стоят люди. И когда это высококлассные специалисты, набегает огромная сумма, которую надо возвращать.

Ким Дружинин сфотографировался со зрителями, которые пришли на инклюзивный кинопоказ фильма

Ким Дружинин сфотографировался со зрителями, которые пришли на инклюзивный кинопоказ фильма

Фото: Никита МАНЬКО

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