«Взбесился из-за прогула школы ребенком»: сибирячка обвинила бывшего мужа в побоях

Дарья пыталась заступиться за заболевшего сына. Фото: предоставлено Дарьей.

30-летняя Дарья (имя публикуем с разрешения женщины) обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Женщина уверяет: бывший муж избил ее из-за того, что она не отправила в школу заболевшего сына.

«БИЛ, КОГДА БЫЛА БЕРЕМЕННА»

Дарья и Олег* начали встречаться в 2012 году. Девушка работала официанткой в ресторане, хозяином которого был друг Олега - там они и познакомились. Дарья вскоре забеременела, парень предложил пожениться.

- Первый раз он меня ударил за неделю до свадьбы. Я была тогда на третьем месяце беременности. Даже не помню, из-за чего началась ссора - какая-то мелочь, - рассказала КП-Новосибирск Дарья. - Потом он извинялся, говорил, что больше такого не повторится. Я ему поверила, свадьбу не отменила.

Дарья уверяет, что после родов Олег продолжил распускать руки. Ничего не изменило в семье и рождение второго сына (разница в возрасте у детей - год. - Ред.).

Точку в отношениях Дарья поставила лишь в 2022 году: говорит, узнала, что у Олега появилась другая женщина.

- Хотела сохранить нормальные отношения ради детей, но не вышло. В июне он предложил мне с детьми приехать на дачу, чтобы сыновья там отдохнули. Но когда я готовила еду, стал ко мне цепляться. Довел меня до такой степени, что я сказала, что уезжаю. А после этого начал бить, в том числе по голове. Я смогла вырваться, убежала в местный магазин. Оттуда вызвала полицию, - описывает Дарья. - Я написала на бывшего мужа заявление, мне назначили судмедэкспертизу, но я не смогла прийти: у меня сильно болела голова из-за сотрясения, да и детей не с кем было оставить. В итоге дело не возбудили, раз результатов судмедэкспертизы нет.

«ВЕРНИ ПРОДУКТЫ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА»

Сначала Дарья думала, что история с заявлением в полицию как-то остановит бывшего. Но несколько дней назад он, со слов женщины, снова применил силу.

- Пришел к нам домой и устроил скандал из-за того, что ребенок пропустил уроки. Мой младший сын - первоклассник, ему 7 лет. У него с рождения проблемы с сердцем, он тяжело переносит перепады температуры. В этот день у сына сильно болела голова, я разрешила ему не идти на уроки, - говорит Дарья. - Ребенок рассказал об этом Олегу по телефону, а тот взбесился из-за прогула.

Шея Дарьи превратилась в сплошной синяк. Фото: предоставлено героиней публикации.

Дарья говорит, что бывший муж приехал и стал тарабанить в дверь ее квартиры.

- Я думала, что-то случилось у соседей, побежала открывать. А на пороге был Олег: он ворвался внутрь. Орал, что плохо детей воспитываю, потребовал вернуть продукты, которые он купил. Дело в том, что алименты он до сих пор не платит: я подала иск в суд, чтобы их получать, но заседание уже четыре раза переносили. И пока нет решения суда, он приносит детям продукты. И за пропуск занятий решил ребенка наказать едой, - продолжает Дарья. - Конечно, я была против. В ответ Олег стал бить меня по шее и челюсти на глазах у детей.

Дарья обратилась в травмпункт. Фото: предоставлено героиней публикации.

Дарья обратилась в больницу, говорит, сняла побои. Женщина написала на бывшего заявление в полицию. Сам же Олег ситуацию не комментирует. Как бы то ни было, точку в этом деле предстоит поставить полиции.

Дарья подала заявление в полицию. Фото: предоставлено героиней публикации.

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