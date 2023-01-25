Опозоренные. Прав ли магазин, вывесивший портреты воришек

Новосибирский магазин нашел свой способ борьбы с ворами. Фото: Виктория МИНАЕВА

Устав подсчитывать убытки от краж, новосибирский магазин распечатал портреты виновников и вывесил их на стене. А над ними крупными буквами объявление: воры! Вот только поплатиться за такую портретную выставку может сама администрация магазина: по закону тиражировать чужие снимки нельзя.

- Использование изображения гражданина без его согласия недопустимо, - ссылается на Гражданский кодекс адвокат Михаил Спиридонов. - Если бы фото использовалось правоохранительными органами как ориентировка, мол, внимание, разыскиваются лица таким-то отделом полиции, это была бы другая ситуация, допустимая. А если магазин вывесил фотографии людей и написал, что эти люди что-то воровали, - такое недопустимо.

Героев этих фотосессий за руку же не поймали. А вот они могут поймать магазин, застав его за проведением такой «выставки». Могут даже в суд подать. Так почему же сотрудники торговой точки действуют так вместо того, чтобы сдать воришек полиции? Звоним в магазин.

- Боремся своими методами. Да, это незаконно. Но когда мы вывешиваем фото, периодически кто-то узнает людей, передает им эту информацию через других лиц, и у нас сокращается воровство: эти люди перестают к нам приходить, - рассказала КП-Новосибирск собеседница.

- Но вы ведь сами признаете, что ваши действия незаконны.

- Да. И если нас привлекут, мы будем отвечать. Но, по крайней мере, мы элементарно сохраняем свои заработки. А полиция помочь нам не может. Все случаи воровства - на суммы, которых не хватает, чтобы возбудить уголовное дело. Это делается специально.

По закону если добыча меньше чем на 2500 рублей, уголовным преступлением это не считается. Можно привлечь только по административной статье, а это максимум арест до 15 суток.

Есть, правда, в законе любопытная деталь: если похититель уже попадался по административной статье, то во второй раз ему положена уголовная. И тут цена товара уже значения не имеет. Даже если карандаш за 20 рублей стырит. Но это ж надо, чтобы полиция вовремя приезжала… В общем, воришки не боятся. И, радуясь безнаказанности, ставят свой «бизнес» на поток. О них рассказывает пресс-секретарь Агентства Безопасности «ГВАРДИЯ» Наталья Федорова.

- Есть люди, которые воруют то, что не могут себе позволить: баночку кофе какого-то более дорогого, например. Самые востребованные товары, которые воруют и взрослые и дети, - это шоколад, сладости, конфеты. Есть люди, которые занимаются этим профессионально. Они прям нацелены на то, чтобы совершить кражу. С этой целью приходят в магазин, берут там, как правило, бутылку спиртного или несколько бутылок сразу. Они потом эти бутылки продают и на эти средства существуют, - говорит Наталья. - Проблема хищений из магазинов довольно серьезная. Если с воровством не бороться, то в конечном итоге это может повлиять на то, что магазины будут закрываться или цены в них будут совсем сумасшедшие.

У самых продвинутых похитителей налажен и сбыт. Есть не только постоянные покупатели краденого, но даже и заказчики. Хочет клиент, допустим, пять банок красной икры и бутылочку коньяка - извольте, к вечеру будет. За полцены.

У каждой сети или отдельной торговой точки своя позиция по этому поводу. Одни неустанно звонят в полицию, другие покрывают расходы за счет персонала, третьи закладывают их в цену товаров. То есть мы с вами тоже платим за это. Так что история с портретами воров на стене магазина хоть и незаконная, но по крайней мере не бьющая по карману - ни продавцу, ни покупателю.

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