В Криводановке для детей устроили соревнования по самому красивому скатыванию с горки

На горке от «Сибагро» катаются и дети, и взрослые. Фото: Екатерина НИЗЕЕВА

Как сибиряку обойтись без зимних катаний с горок, да таких, чтобы ветер свистел в ушах и дух захватывало от свежего морозного воздуха! Пока Новосибирск второй год подряд негодовал по поводу запрета горок во дворах, совсем рядом, в Криводановке, эту проблему решили быстро и просто. А Новый год встретили, как и подобает сибирякам, весело, шумно, с катанием на ледянках.

Кто-то катался поодиночке, а кто-то сцеплялся в длиннющие паровозики. Фото: Екатерина НИЗЕЕВА

Селу Криводановка больше 300 лет: оно было образовано в 1700 году. Сейчас здесь проживают около 12 тысяч человек. Криводановка совмещает статусы старейшего в области населенного пункта и самого густонаселенного ближайшего пригорода Новосибирска. Здесь чтут традиции, в новогодние праздники гуляют от души, встречают Рождество, проводят святочные гуляния, ныряют в крещенские проруби.

Одним из обязательных атрибутов новогодних гуляний всегда была большая горка, с которой катались и дети и взрослые. Но из-за прописанных в последние годы ограничений в ГОСТе на их постройку, а так же из-за эпидемических ограничений праздник был не полным. В этом году ситуацию удалось кардинально изменить.

Горка построена по всем нормативам и правилам безопасности. Фото: Екатерина НИЗЕЕВА

- Мы договорились со специалистами, которые строят сертифицированные горки: они оформили все документы, разрешения, выдали нам сертификаты. Все работы и материалы, а также сама деревянная конструкция обошлись в 300 тысяч. Конечно, сами мы такую сумму не потянули бы. На помощь пришло «Сибагро». Очень приятно, что компания вкладывается не только в бизнес, но и в социальные проекты на территории – это надежный партнер, который нам очень помогает. Осенью компания полностью отремонтировала в Доме культуры 400-т метровый спортзал, который был в плачевном состоянии. На День защиты детей и День села приглашают аниматоров, выделяют подарки, помогают сделать праздники еще веселее и ярче. Всегда идут нам навстречу. И в этот раз помогли, помогли профинансировать горку для сельчан! - рассказала «Комсомольской правде» директор криводановского Дома культуры Ирина Злобина.

Ребятня соревновалась в самом красивом скатывании с горки. Фото: Екатерина НИЗЕЕВА

Она отметила, что в этом году как никогда было много новогодних мероприятий. Череда традиционных гуляний завершилась детскими соревнованиями по катанию на ледянках. Аниматор руководил веселыми догонялками, дети на скорость возили друг друга на санках, а потом всей гурьбой отправились на горку.

«Сибагро» пригласили на праздник аниматоров и приготовили подарки для детей. Фото: Екатерина НИЗЕЕВА

Катались паровозиком, участвовали в соревнованиях на красивое скатывание с вершины. Самым изящно и необычно скатившимся полагались вкусные подарки, которые тоже организовала компания Сибагро.