Дожить до зарплаты: как жителям Новосибирска возместить новогодние расходы

Фото: Shutterstock

Сибиряки - люди экономные, однако перед Новым годом и Рождеством совершенно теряют голову и снова, как в детстве, верят в чудеса. Иначе чем объяснить, что в конце прошлого года жители Новосибирска больше чем обычно тратились на новогодние украшения? По данным ритейлеров, в декабре 2022-го продажи новогодних венков, декоративных композиций и снежинок в столице Сибири выросли почти в 3 раза. В среднем горожане тратили на создание новогоднего настроения около 8 тысяч рублей. А ведь еще было застолье, подарки, развлечения! Праздники закончились и пришло время залатать дыру в кошельке.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МЕНЮ

Январь - самое время отказаться от излишеств в еде, польза будет не только для кошелька, но и для организма. Не обязательно садиться на строгую диету, достаточно убрать из рациона калорийные салаты, выпечку, сладости, горячительные напитки. Свежие морепродукты, ягоды и фрукты можно заменить на быстрозамороженные. Цена будет существенно отличаться, а польза такая же благодаря современным методам шоковой заморозки. Разумеется, кафе и рестораны также не входят в обязательную программу в январе. В сетевых магазинах очень часто проходят акции, когда цены на товары снижаются на 30-50% - отличный способ сэкономить на продуктах.

БОНУСЫ И КЕШБЭК

Благодаря программам лояльности банков и национальной платежной системы можно получить кешбэк. В зависимости от сумм покупок, кешбэк может стать приятной прибавкой к семейному бюджету и поможет сэкономить. Кроме того, почти в каждом магазине сегодня есть скидочные или накопительные карты с бонусами. Вспомните, возможно перед Новым годом вам начисляли подарочные баллы. К примеру, держатели карт «Мир», зарегистрированные в программе лояльности, с ноября по декабрь выполняли задания, которые состояли из повседневных покупок.и получали за них виртуальные баллы. Например, совершить несколько покупок в ресторанах или АЗС, купить детские товары, Сейчас получить баллы уже нельзя, но зато до конца января 2023 года их можно обменять на призы - кешбэк или промокод на скидку. Например, кешбэк в таких категориях, как косметика и салоны красоты, кафе и рестораны, продуктовые магазины. Так, в категории «Продукты» размер кешбэка составляет 3%, а в категории «Развлечения» - 5%. При этом дополнительный кешбэк в популярных категориях суммируется с другими кешбэками по программе лояльности платежной системы. То есть, кешбэк привязан не к партнеру, а к категории. Баллы можно обменять и на скидочные промокоды. Размер скидки, к примеру, на билеты на сайте кинотеатров «КАРО» составляет 15%.

ПРОДАТЬ НЕНУЖНОЕ

Фото: Shutterstock

Если урезать себя в расходах не хочется, стоит поискать источники дополнительного дохода. Как вариант - продать неношеные и ненужные вещи в хорошем состоянии на сервисах бесплатных объявлений. Допустим, к следующему Новому году вы собираетесь купить новую искусственную елку и обновить игрушки. Тогда продайте нынешнюю прямо сейчас. Кстати, довольно часто на сайтах объявлений продают новогодние подарки, которые не подошли. Возможно, и у вас такие есть, так почему бы не извлечь выгоду? Главное, чтобы даритель об этом не узнал. Чтобы быстро найти покупателей, надо сочинить хорошее описание, сделать качественные фотографии и поставить выгодный ценник.