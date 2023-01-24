«В дом не пускают, хотели убить»: 91-летняя ветеран осталась на улице, поссорившись с родней

Несколько лет назад Татьяна Федоровна жила с семьей — теперь же она лишилась собственного дома. Фото: кадр из видео/Предоставлено Ириной Квасовой.

В сети появилось обращение к Александру Бастрыкину. В ролике пожилая жительница Новосибирской области говорит, что стала жертвой родни умершего супруга:

— Меня обокрали, утащили все вещи и документы, в дом не запускают, хотели убить, но не получилось. Я сейчас скитаюсь, где придется.

Ролик записала племянница пенсионерки и выложила в сеть. Близкая родственница для всех теперь защитница пожилой женщины. «Обокравшие» — это дети и внуки покойного мужа пенсионерки. Они с такой точкой зрения не согласны и считают, что именно племянница пенсионерки имеет виды на наследство. Корреспондент КП-Новосибирск поговорил с родней с обеих сторон.

НЕ РОДНАЯ РОДНЯ

91-летняя пенсионерка из села Толмачево в Новосибирской области, Татьяна Федоровна Федина, в 2020 году осталась без крыши над головой. По крайней мере, об этом она говорит в своем видеообращении. История появления той самой крыши началась в 1989 году.

Тогда Татьяна Федоровна вышла замуж за мужчину со взрослыми детьми. С тех пор она жила в доме в Толмачево на улице Колхозной, деля жилплощадь с его семьей. Муж умер в 2007 году, завещав половину дома жене. Заботу о пенсионерке взяла на себя его внучка.

Дальше версии, как женщина оказалась на улице, расходятся. Родственники со стороны мужа обвиняют племянницу пенсионерки, Ирину Квасову, в том, что она «промыла мозги» Татьяне Федоровне, увезла ее из дома и желает завладеть ее имуществом. Ирина же настаивает: это родные мужа подсунули старушке договор купли-продажи на часть дома еще десять лет назад. Пожилая женщина его подписала, ничего не понимая. А позже её выселили и выкинули все вещи.

«НЕ ДУМАЛИ, ЧТО ОНА БУДЕТ ЖИТЬ ТАК ДОЛГО»

Итак, первая версия. Она же лежит в основе видеообращения к Бастрыкину. Озвучена корреспонденту родной племянницей Татьяны Федоровны – Ириной Квасовой. Этой женщине 46 лет, она домохозяйка, живет в Калининском районе Новосибирска. Утверждает, что с тетей всегда была близка, а также поддерживала хорошие отношения с семьей Зариповых — родственниками покойного мужа пенсионерки Павла Буркеева.

— В 2007 году, когда Павел Иванович умер, встал вопрос, кто будет ухаживать за Татьяной Федоровной и кому достанется дом. Ее сын сразу отказался от притязаний на имущество: ему было важно лишь, чтобы рядом с мамой был надежный человек — сам он живет далеко и ухаживать за ней не может. Вызвалась внучка покойного мужа, Оксана Зарипова. В 2010 году тетя написала завещание о том, что передает дом Оксане, — рассказала Ирина Квасова КП-Новосибирск.

По словам племянницы, с 2019 года отношение родственников к престарелой женщине начало ухудшаться. Мол, не думали они, что «мачеха» так долго проживет. Дети покойного супруга стали выпускать на участок большого алабая, который однажды напал на Татьяну Федоровну.

— Она просила их убрать большую собаку. Пес чуть не прокусил ей шею — тетя прикрылась рукой. В итоге пришлось оформлять инвалидность, ведь рука вообще перестала работать, — говорит Ирина. — Через год тетя обратилась ко мне с плачем: «Ира, помоги!» Мы начали разбираться, поднимать документы. Выяснилось, что еще в 2013 году Оксана подсунула на подпись договор купли-продажи части дома, а тетя не поняла тогда, приняла его за договор ренты, гарантирующий ей прижизненный уход.

Далее, по словам племянницы, родня со стороны мужа совсем затюкала бедную женщину, и та с ноября 2020 года перебралась в пансионат в городе Обь. Планировала жить там только зимой, а летом приезжать в родной дом, на улицу Колхозную. Но родные мужа не пустили ее на порог.

Из дома на Колхозной перенесли все вещи в сарай и летнюю кухню. Фото: Предоставлено Ириной Квасовой.

— Мы подали иск в суд, требовали, чтобы тетю пустили в дом. Тогда Зариповы поняли, чем это может закончиться, и отдали ей ключи. Через несколько дней мы с тетей и двумя ее соседками приехали туда, а там бедлам, бардак, части вещей нет, даже из «узелка на смерть»! Через неделю хотели разобрать то, что осталось, но Зариповы повесили новый замок. Тетя крепится, как может, но она до предела вымоталась, — возмущается со слезами в голосе Ирина. — Только в прошлом году мы отменили завещание, оформленное на Зарипову. Сейчас наследники — это сын и внуки Татьяны Федоровны.

Сама Ирина клянется, что ни на что не претендует.

«ОНА ПОПАЛА ПОД ДУРНЫЕ ЧАРЫ!»

Семья Зариповых утверждает – очень хотят помочь бабушке, готовы ухаживать за ней и дальше, но племянница все спутала, настроила Татьяну Федоровну против них.

Точку зрения семьи корреспонденту озвучил Александр Селезнев – это сожитель Оксаны Зариповой, той самой несостоявшейся наследницы.

— Татьяна Федоровна приходится Оксане неродной бабушкой, но она ведь постоянно помогала ей по хозяйству, отношения были хорошие. Бабушка всегда была на семейных праздниках. Но вопрос об опекунстве не поднимался, после смерти дедушки не было никакого семейного совета. Когда бабушке исполнилось 80 лет, вот тогда и оформили патронаж (особая форма опеки над дееспособным совершеннолетним гражданином – прим.ред.). Про завещание был разговор, но Оксана не видела его, — рассказал КП-Новосибирск Александр Селезнев.

По словам мужчины, в 2011 году Татьяна Федоровна предложила купить у нее половину дома и пол участка, на что получила согласие. Эту часть дома Оксана думала когда-нибудь потом отдать старшей дочери. Половину дома оценили в 600 тысяч рублей, на эту же сумму и землю. В целом — 1 200 000 рублей. Родня уверяет – деньги бабушке отдали.

Татьяна Федоровна долгое время была в хороших отношениях с родственниками покойного мужа. Фото: Представлено Ириной Квасовой.

— Сделка состоялась. Позже мы купили еще один участок земли в Толмачево, построили там дом и переехали. Бабушка стала жить в новом доме с нами, так как уже не могла себя полностью обслуживать, да и Оксане так было удобнее, чтобы не ездить туда-сюда. Родственники бабушки, в том числе Ирина Квасова, приезжали, но очень редко. Помогали больше показательно, — говорит Селезнев.

А дальше, со слов Александра, племянница начала сильно вмешиваться в жизнь престарелой родственницы. Бабушка даже вернулась в дом на Колхозной, все под влиянием Ирины, уверяет Александр. Особенно конфронтация стала заметной после укуса пса.

— Наша действительно набрасывался на Татьяну Федоровну, но всей ситуации мы не знаем: она тогда была одна дома на Колхозной. На участке тогда жила другая собака, возможно, это сделала она. Собака умерла еще в 2019, а алабай жил до этого года. После укуса мы снова перевезли бабушку в новый дом, ухаживали за ней до апреля 2020 года. Как поправилась, в мае она снова переехала на Колхозную и Квасова часто к ней наведываться. Оказалось, не напрасно: осенью 2020 года на нас подали иск о признании сделки купли-продажи от 2013 года недействительной! Суд в исковых требованиях отказал. Но этого Квасовой оказалось мало, она уговорила бабушку подать иск по укусу собаки с запросом выплатить ей миллион рублей! Суд требования удовлетворил частично: установил сумму морального ущерба сто десять тысяч рублей, — говорит Александр.

При этом мужчина признает, что после нападения собаки, ничего с ней не сделали, так и оставили жить на прежнем месте возле бабули.

Мужчина рассказал, что когда они получили письмо из суда, то поехали проверить, как там бабушка. Но дома ее не нашли.

— Мы перепугались, подали в розыск в полицию. Выяснилось, что бабушку Квасова уже пристроила в пансионат «Моя семья». А где она живет сейчас, мы не знаем — племянница ее возит по разным адресам. Бабушка попала под плохие чары и под влиянием Квасовой подает на нас иски. Внучкой Оксану перестала считать, говорит: «Я вам теперь чужой человек». Сейчас идет еще одно судебное заседание, Квасова требует, чтобы мы заплатили 126 тысяч рублей за проживание в пансионате. Как бабушка распоряжалась деньгами за часть дома, которую мы выкупили у нее, я не знаю. У нее есть сын, сноха внуки, возможно, часть передала им. Это ее дело, ее средства, такого вопроса мы даже не касались. Проживание в пансионате она оплачивала из своих накоплений, видимо, они подходят к концу, а Квасова не рассчитывала, что деньги так скоро кончатся.

Также Александр добавил: сейчас Татьяна Федоровна не может жить в доме на Колхозной потому, что зимой 2020 года там лопнула труба и затопила помещение.

— Мы уже жили тогда все вместе в новом доме, узнали о ЧП от соседей. Все вещи бабушки мы перенесли в сухое помещение летней кухни, а не выбросили. Сейчас дому нужен косметический ремонт, отопление там печное, туалет на улице, только центральная вода и есть из удобств. Поэтому, конечно, ей лучше с нами.

Кто-то врет или по крайней мере что-то недоговаривает в этой истории. Возможно, мотивы обеих сторон не так чисты. Да и пожилого человека очень легко ввести в заблуждение. Уверены, что бабушке не так уж важно, кому в итоге достанется ее полуразрушенный дом с печным отоплением. В чем она действительно нуждается, так это в человеческом отношении и искренней заботе. Есть ли она? И сможет ли это выяснить суд – вот главный вопрос.

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