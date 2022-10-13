«Положил ключи в почтовый ящик и исчез»: организатор игр «Что? Где? Когда?» таинственно пропал, улетев из Новосибирска в Екатеринбург

Станислав прилетел в аэропорт «Кольцово» 21 мая 2019 года. Фото: Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Уже три года семья Станислава Бударецкого пытается узнать, что стало с их родным человеком. Последнее, что о нем известно: 21 мая 2019 года на авиарейсе «Новосибирск – Екатеринбург» мужчина прилетел в аэропорт «Кольцово». Что было потом – пытаются выяснить следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но подозреваемых нет. Как идут поиски, КП-Новосибирск рассказали родные Станислава.

ОТКУДА ДЕНЬГИ НА БИЛЕТЫ У БЕЗРАБОТНОГО?

- Станиславу на момент пропажи было 29 лет. Он – инженер, занимался нефтяными вышками, работал на Севере. Но с января 2019 года был безработным: жил у родителей в Тихвине Ленинградской области (семья туда переехала незадолго до пропажи мужчины – прим.авт.), - рассказал КП-Новосибирск Василий, брат Станислава. – В городе он никого не знал, девушки у него там не появилось.

Отдушиной для Станислава было хобби – он организовывал игры «Что? Где? Когда?» в городах и общался со многими игроками.

- Мы познакомились лет 10 назад на играх в Сыктывкаре. Потом он приезжал в Коми на игры, я ездил на его турниры, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Рогачев, знакомый Станислава. - Я руковожу интеллектуальными играми в Коми, и поэтому знаю более-менее всех игроков и команды. Но я совершенно не представляю, зачем он летел в Екатеринбург.

До сих пор теряются в догадках и родные Станислава:

- Брат сказал, что пойдет в магазин за какой-то мелочью и скоро вернется. Но он так и не пришел. Ни слова о том, что он куда-то собирается улетать, не было. Он положил ключи от квартиры в почтовый ящик и пропал – ключи мы нашли позже, - говорит Василий, брат Станислава. – Телефон его тоже сразу был не на связи.

Еще один момент: непонятно, откуда у мужчины были деньги на билеты.

- Повторюсь: работы у него 4 месяца не было, у близких он ничего в долг не просил, - объясняет Василий.

Но тем не менее, Станислав добрался до Новосибирска, а оттуда сел в самолет и улетел в Екатеринбург. Больше о его судьбе ничего неизвестно.

«ХОТИМ ЗНАТЬ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ»

На днях в телеграм-канале «Оперативный обзор» появилась информация, что по делу Станислава Бударецкого задержали двоих инспекторов аэропорта по охране общественного порядка. Якобы в день пропажи с номеров полицейских поступали звонки Бударецкому.

Так это или нет, в Следственном управлении СК РФ по Свердловской области, которое занимается расследованием, официально не комментируют.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

Семья Станислава об этих звонках тоже узнала из СМИ:

- Нам пока никакой информации об этом следователи не предоставили: тоже прочитали о звонках в СМИ. Если они действительно были, то с чем связаны, мы не знаем, - говорит Василий.

На сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области размещена информация о поисках Станислава с его приметами: на вид около 30 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые.

- Нам важно знать, что случилось с братом, - говорит Василий.

Следователи просят всех, кто что-либо знает о судьбе Станислава, сообщить по номеру 8-953-609-49-55.

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