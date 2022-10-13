Судить нельзя помиловать: мама новосибирской школьницы сама раскрыла кражу айфона дочери

У девятиклассницы украли в школе телефон. Ее мама сама расследовала это преступление. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Кражи вещей и телефонов, пожалуй, самые частые в статистике МВД. Учитывая, что в приоритете у оперативников раскрытие более тяжких преступлений, основная часть ворованных гаджетов так и остается не найденной. Совсем другое дело, когда жертва преступления не ограничивается лишь подачей заявления в органы, а начинает свое собственное расследование. Такой историей поделилась с КП-Новосибирск сибирячка Алена Сидоркина*. Публикуем ее рассказ от первого лица. Возможно, нашим читателям подобный опыт тоже пригодится.

С ПЕРВОГО КЛАССА ВМЕСТЕ

Началось все вполне стандартно. Дочь-девятиклассница позвонила мне из школы с телефона подруги и сообщила, что из раздевалки спортзала исчез ее мобильник. Это была не просто дешевая звонилка, а дорогостоящий айфон 13-й модели, подаренный ребенку на 1 сентября.

- Так, не паникуй раньше времени. Я сейчас приеду и во всем разберемся. Может быть, он просто куда-то завалился или одноклассники подшутили над тобой, - успокоила я дочь и помчалась в школу.

За это время дочь и несколько одноклассниц уже на сто рядов проверили место преступления и даже подняли на уши школьную охрану, чтобы просмотреть видео с камер. По записям было видно, что во время урока и сразу после него в раздевалку спортзала входили только шесть девочек из нашего класса. Круг подозреваемых сузился.

- Перед физкультурой три одноклассницы попросили мой телефон поснимать видео в раздевалке, так как у них освобождение от урока. А я и еще три девочки пошли заниматься. Периодически я забегала в раздевалку и видела, что девчонки снимают. У них по сценарию был хоррор, поэтому они выключали свет и разыгрывали сценки на камеру в полной темноте. А уже после урока, когда я вернулась, телефона не было. Девочки говорили, что положили его на лавочку и больше не видели, - со слезами на глазах восстанавливала картину произошедшего дочка.

Такую же картину описывали и все остальные одноклассницы. Только две из них, формально поучаствовав в поисках, убежали домой, не дождавшись развязки.

Ситуация была не из приятных. Во-первых, потому что серьезно подозревать кого-то совсем не хотелось. Девчонки вместе с первого класса, доверяли друг другу настолько, что даже пароли от телефонов не прятали. Версия, что это сделал кто-то посторонний и чужой, разбивалась в пух и прах картинкой с камеры видеонаблюдения. Был и еще один нюанс. С помощью нехитрых манипуляций удалось выяснить, что отключенный сразу после пропажи мобильник появлялся в сети через полчаса после кражи на территории все той же школы.

- Нас насторожило, что Таня* и Маша* сначала искали вместе с нами, а потом ушли на второй этаж в туалет и вдвоем закрылись в кабинке. Мы обнаружили, что их нет, пошли туда, стучались, но они нам не открывали. Хотя по обуви было видно, что там именно они. А затем девочки вышли и отправились по домам: одной якобы надо было срочно в больницу, а второй - гулять с собакой, - поделились своими наблюдениями другие девочки.

«ЗАБУДЬТЕ И КУПИТЕ НОВЫЙ»

Но дальше мое следствие зашло в тупик. Обвинять кого-то бездоказательно совсем не хотелось. Я отправилась с дочерью в районный отдел полиции писать заявление. По пути написала сообщение в родительский чат с просьбой поговорить с детьми и вернуть телефон по-хорошему. Ведь, пока полицейские будут проводить проверку, есть шанс обойтись малой кровью и решить все между собой. Детям уже по 15 лет - могут нести ответственность за свои поступки.

- Да забудьте вы про ваш телефон. У моего сына в прошлом году в школе тоже телефон украли, так и не нашелся. А что полиция? У них других дел много. Сдался им ваш айфон. Тем более пароль от вашего все знали: обнулили его сразу же и продали. Купите новый и голову не грейте, - убивал мой оптимизм по дороге в участок водитель такси.

В полиции приняли заявление. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Подача заявления и дача показаний - тот еще многочасовой квест. Дочка пропустила занятия с репетитором, а я в этот день не вернулась на работу. Оценив загруженность сотрудников полиции, очередь из заявителей в дежурную часть, я уже почти отчаялась. Но все-таки дождалась, когда нас вызвали.

Вечером позвонила мамам Тани и Маши. Честно рассказала о своих подозрениях и буквально умоляла убедить девочек признаться и вернуть краденое. Мне было страшно даже думать о последствиях.

- А почему вы сразу мою дочку подозреваете? У нее есть свой 12-й айфон, она хорошо учится и вообще не могла такое сделать. Пусть полиция ищет. Мой ребенок тут ни при чем, - возмутилась мама Маши и сообщила, что она вообще не в городе сейчас, поэтому на беседу с инспектором ПДН по поводу кражи прийти не сможет. А еще запретила допрашивать дочь в ее отсутствие.

Вторая мама отнеслась к ситуации более участливо.

- Я обязательно составлю беседу. Тани просто еще нет дома. Они с Машей вернулись из школы и пошли гулять с собакой. Если что-то получится выяснить, то сразу же вам наберу, - сказала Танина мама.

ШИКОВАЛИ И ПРАЗДНОВАЛИ

На следующий день я снова пошла в школу. Для личного спокойствия хотела поговорить с Таней и Машей, посмотреть им в глаза, постараться убедить исправить свою ошибку. Девчонки держались стойко, смеялись, шутили и даже не думали сознаваться. Из беседы мне удалось выяснить их маршрут вчерашней прогулки и заметить некоторые нестыковки в рассказах. Когда попросила показать их общий чатик в мессенджерах, то выяснила, что юные леди благополучно стерли его. Зачем? Если нечего скрывать, то нет смысла удалять переписку.

- Сегодня девочки шиковали на полную катушку. Принесли в школу целый пакет с энергетиками и пиццей. Откуда у них столько денег? - тем временем докладывали в один голос их одноклассники.

По своим внутренним убеждениям я уже была уверена, что магия исчезновения айфона в раздевалке - дело рук Тани и Маши. Также я отчетливо понимала, что украденного айфона у них уже нет. Логично, что дорогой гаджет теперь пылится на витрине у скупщиков, а девочки шикуют и празднуют свою победу. И тогда просто наудачу я открыла сайт с объявлениями, забила нужные параметры в поиск и… Открылось одно-единственное на весь город объявление о продаже 13-го айфона на 512 Мб без документов. Магазин располагался как раз по установленному маршруту прогулки двух подозреваемых одноклассниц дочки. Я схватила коробку с документами на телефон и, предчувствуя развязку, побежала к продавцу.

Объявление о продаже телефона нашлось на доске объявлений.

ДЕЛО РАСКРЫТО

Айфон из объявления оказался нашим. А еще на месте удалось добыть доказательства. Скупщик составил словесный портрет девочек (одна из них с собакой), которые вчера обменяли этот телефон на 12-й айфон и 10 тысяч рублей сверху. Но самый неоспоримый аргумент - видео с камер наблюдения напротив точки скупки. Четкое! Цветное!

Я тут же снова позвонила мамам девочек. Родительница Маши отреагировала странно.

- Не смешите меня! Предъявите мне видео! Я на вас за клевету в суд подам! - кричала женщина в трубку.

А мама Тани взяла дочку и пришла с ней к магазину, куда уже ехала вызванная мной следственно-оперативная группа МВД (иначе скупщик и не отдал бы мне наш мобильник). Девочка, которую привезла мама, под натиском улик во всем созналась.

Ворованный айфон продавался в переходе метро. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Полиция получила на руки раскрытое преступление. Телефон был благополучно изъят у продавца, подозреваемые дали признательные показания. Теперь в МВД уже точно возбудили уголовное дело о краже. 15-летних подружек ждет реальное наказание.

- У вас отлично получилось! Может, пойдете к нам работать опером? - спросила следователь на очередном допросе.

А я посмотрела, какие у них огромные пачки дел на столе, бесконечные звонки и круглосуточная самоотдача, что решила: хватит с меня одного подвига. Ведь самую ценную благодарность я уже получила.

- Мама! Ты у меня просто суперженщина! - с восхищением воскликнула дочка и крепко обняла меня.

* Имена героев изменены.

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