У школьника украли телефон на кассе прямо под камерой наблюдения

Мужчина взял телефон с кассы и забрал себе. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске в супермаркете на улице Державина у 10-летнего мальчика украли сотовый. В субботу 28 января ребенок пошел в магазин. Когда мальчик выкладывал продукты на ленту и доставал деньги, ему позвонили.

- Сын поговорил по телефону и положил мобильник у кассы. Потом стал рассчитываться и забыл про телефон. Вышел из магазина и почти сразу вспомнил, что оставил там сотовый. Вернулся, но найти его с кассирами не смог. Тогда стали смотреть камеры, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав, отец ребенка.

На камерах четко видно, кто взял телефон. Это оказался покупатель, стоявший в очереди за ребенком. Он подождал пока мальчик уйдет и положил сотовый к себе в карман.

- Мне позвонил один из сотрудников супермаркета и рассказал об этом. Мы написали заявление в полицию. Поведение сотрудника, принимавшего заявление, показалось странным. Он все время настаивал на том, что мой сын сам потерял сотовый, мол, его не украли, - расскзал КП-Новосибирск мужчина. – Я ему привел пример, что если он купит в ювелирном кольцо, положит на прилавок и будет рассматривать колье, а его покупку в это время заберет чужой человек, это тоже не будет считаться кражей?

Вячеслав уверен, что это была кража. Но жулика пока найти не удалось.

- Сразу идентифицировать мужчину не удалось, потому что он рассчитался наличкой. Мне кажется, можно было его отследить по камерам. Они везде, по всему городу у нас. В чем сложность отследить передвижения? Какие были приняты оперативные действия, я не знаю, ощущение, что никто вора не ищет, - говорит Вячеслав.

ВОПРОС — РЕБРОМ

Так кража или находка?

Как должен вести себя человек, нашедший чужую вещь? На этот вопрос ответил Александр Сердюк, адвокат.

- Если мы говорим о находке, то человек, который нашел вещь, должен сообщить об этом ее хозяину, если знает, кто он, и отдать. Если вы находите кошелек, то должны передать его администратору здания, где вы находитесь или кондуктору, если в транспорте. Сомневаетесь в порядочности людей? Оповестите администрацию о найденной вещи и оставьте свой номер, чтобы с вами могли связаться, - рассказал КП-Новосибирск Александр Сердюк. – Плюс ко всему нашедший обязан написать заявление в полицию, что вещь найдена или сдать ее им. Если человек предпринял все, чтобы вернуть вещь, но через полгода за ней никто так и не пришел он может стать ее владельцем.

Адвокат отметил, что если человек нашел телефон, вытащил из него симкарту, и начал пользоваться сам, то эти действия будут трактоваться как кража. Так что в данном случае у ребенка именно украли телефон.

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