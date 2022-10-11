Жительница Новосибирска завела себе сороку: птица научилась говорить и воровать деньги

Саре 2 года. Фото: предоставлено Татьяной Мотовиловой

Дома у 37-летней жительницы Новосибирска Татьяны Мотовиловой настоящий зоопарк. В однушке в Академгородке поселились две собаки, кошка, черепахи, рыбки и говорящая сорока по кличке Сара.

ТРЕБОВАЛА ЕСТЬ КАЖДЫЕ 20 МИНУТ

Птичка появилась в большой дружной семье 2 года назад. Татьяна нашла маленького серенького птенца в лесу.

- Вообще, там было два птенца, но один уже умер, второй - совсем крохотный - еле дышал. Видимо, кто-то разворошил гнездо. Я сразу же взяла малыша на руки, завернула в куртку и принесла домой, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Мотовилова, хозяйка сороки.

Татьяна нашла птицу в лесу. Фото: предоставлено Татьяной Мотовиловой

Женщина отвезла птенца в ветклинику, проконсультировалась с врачами, получила ценные указания и привезла Сару к себе. Гнездо для сороки сделала из коробки, положив туда часть старой шубы.

- Первые 4 месяца с ней было очень сложно. Сарик требовала еду каждые 20 минут. Я кормила ее индейкой, «Фрутоняней», покупала сверчков. Сколько бессонных ночей мы с ней с ней пережили, - вспоминает женщина. - Сейчас она питается два раза в день. Я для нее выращиваю зоофобусов - личинки жуков. Плюс ко всему даю говяжий фарш, творог и иногда молоко.

Сначала Сара жила в коробке. Фото: предоставлено Татьяной Мотовиловой

Когда малышка окрепла, Татьяна стала брать сороку с собой гулять. Сара летела за «мамой», как хвостик, и не отставала ни на шаг. Все было хорошо, пока во время одной из прогулок сорока не попалась в лапы сокола.

- Он вцепился Саре в шею и унес до высоты второго этажа. Я кричала, и сокол почему-то разжал лапы. Моя Сара шмякнулась на землю! Мы побежали домой, потом записались к врачу, долго восстанавливали ее здоровье, - описывает женщина.

«ПРИВЕТ, САРА»

Любовь и антибиотики смогли поставить Сару на лапки. Сорока поправилась, начала подрастать. И отблагодарила хозяйку необычно - заговорила!

- Я вообще не ожидала, что такое произойдет. Я к ней каждый день после работы подходила и говорила: «Привет, птичка», «Привет, Сара». И в один момент она начала повторять за мной эти слова: «Птичка, привет», - и еще курлыкать что-то на своем птичьем языке. Иногда она мне поет песенки - трещит что-то на сорочьем. Специально учить ее еще каким-то фразам я не планирую. К выступлениям в цирке мы не готовимся, - смеется Татьяна.

Сорока прекрасно уживается с другими животными. Фото: предоставлено Татьяной Мотовиловой

Меж тем Сару иногда можно назвать настоящей циркачкой, она прекрасно уживается в одной квартире с другими питомцами. Они вместе играют в мячик, а порой ревностно борются за внимание хозяйки.

- Я сама построила Саре вольер, в котором она живет. Иногда выпускаю ее, тогда она начинает соперничать с другими животными, кто быстрее до меня дойдет. Сара сразу летит на голову или садится на ногу, - уточняет хозяйка сороки.

ЛЮБИТЬ ДЕНЬГИ

Хоть Сара и домашняя птичка, но инстинкты - дело живучее. Как и все сороки, пернатая хватает все, что неправильно лежит. Особенно любит деньги.

- Если деньги лежат на видном месте, она их возьмет и спрячет. Всегда выбирает купюры самого большого номинала. Все находки Сара прибирает к себе в вольер. Все мои наушники склевала, ну очень они ей понравились, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна. - По дому тоже часто вещи прячет. Например, под одеяло или под подушку, под линолеум.

Как-то раз Сара позарилась и на банковские карты хозяйки. Проказница вытащила их из чехла телефона и растащила вместе с деньгами чуть ли не по всей квартире. Татьяне пришлось обыскать каждый угол, чтобы найти ценный улов своей пернатой сожительницы.

- Считаю, что Сара очень умная, она с каждым днем становится все находчивее, интереснее, хитрее. Мы с ней понимаем друг друга. Но специально заводить сороку никому не советую. Это труд, это привязанность к дому - не уехать далеко и надолго. И живут они долго - лет 20 точно, - подытоживает хозяйка Сары. - К тому же уборку я делаю почти каждый день, чтобы в квартире не было запаха и птица не успела «прибраться» раньше меня.

Комментарий орнитолога

«Говорящая сорока? Слышу впервые»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к орнитологу Алексею Яновскому. Он объяснил, можно ли вообще научить сороку разговаривать.

- Это редкость, чтобы сороку держали в неволе и к тому же еще добились, чтобы птица заговорила. Обычно это бывает с серыми воронами - такие случаи известны, но про сороку слышу первый раз. Также отмечу, что сороки - сообразительные птицы, поэтому такое возможно. Они способны к относительно быстрому обучению, но то, что говорят, конечно, не понимают: просто имитируют человеческую речь, как попугаи, - прокомментировал КП-Новосибирск Алексей Яновский, орнитолог.

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