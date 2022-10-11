Дочку сибирячки, погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак, признали потерпевшей

Бывший муж сибирячки после ее смерти воспитывает их дочку. Фото: соцсети.

Год назад, 9 октября 2021 года в Сочи в страшной аварии с участием Ксении Собчак погибла фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. Напомним, на автодороге «Адлер-Альпика Сервис» водитель «Майбаха», в котором находилась телеведущая, выехал на встречку. Там он врезался в «Фольксваген». 35-летняя Екатерина Тарасова, которая ехала в «Фольксвагене», умерла на месте ДТП.

Водитель Олег Цой, который вез Ксению Собчак, получил два года колонии. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с бывшим мужем Екатерины – Антоном, чтобы узнать, будет ли семья погибшей сибирячки обжаловать приговор.

- Суд длился почти год из-за того, что заседания постоянно переносились. В итоге приговор вынесли за 2 дня до годовщины трагедии в отсутствие потерпевших и даже наших адвокатов. У меня пока что нет протокола заседания, принимать решение о подаче апелляции пока мы не можем, - рассказал КП-Новосибирск Антон Тарасов. - Но хочу отметить, у меня не было задачи отправить водителя Ксении Собчак в тюрьму на как можно более долгий срок, моей целью была необходимость установления справедливости, а конкретно всех обстоятельств происшествия. Я своей цели добился, а сам приговор пусть остаётся на усмотрение суда. Поэтому я могу ещё раз только всем пострадавшим посочувствовать.

Важный момент: если изначально дочку Екатерины Тарасовой не признавали потерпевшей по делу, то в итоге суд изменил позицию.

- Я думаю, адвокатам удалось этого добиться во многом благодаря шумихи в СМИ, - говорит Антон.

- Вы планируете требовать компенсацию морального вреда?

- Повторюсь – у меня пока что нет протокола заседания, поэтому я не знаю, назначил ли суд какие-либо компенсации. Никаких других компенсаций, сверх назначенного судом, я, вероятнее всего, требовать не буду. Ещё раз скажу, что моей целью была необходимость установить всех виновных происшествия. Мне этого достаточно, - пояснил Антон Тарасов. - Что касается Ксении Собчак и ее помощников - это единственные свидетели. Они игнорировали заседания, и к ним претензий уже после приговора невозможно предъявить. Могу только подать на неё в суд за клевету на меня и мою семью (речь о заявлении Ксении об Антоне во время открытия фотостудии одной из пострадавших в ДТП), но я этого делать не буду, пусть все сказанное останется на ее совести.

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