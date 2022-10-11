«Я убил вашего сына»: в Новосибирске убийца сам позвонил матери своей жертвы и полиции

Подсудимый вину признал частично. Фото: Мария НОВИКОВА

Первомайский районный суд Новосибирска поставил точку в деле о не совсем обычном убийстве. После задержания преступник уверял следователей, что жертва сама попросила лишить себя жизни. Однако затем от своих слов отказался.

Из СИЗО №1 на финальное заседание конвой сегодня доставил Тимура Баймухометова. К уголовной ответственности мужчину привлекли впервые, но сразу по особо тяжкой статье. По версии следствия, в ночь на 21 декабря прошлого года в съемную квартиру на улице Одоевского он пригласил в гости Александра Зубова. Вместе мужчины работали отделочниками. Алкогольные посиделки закончились преступлением - кухонным ножом Баймухометов нанес своему знакомому несколько ударов.

- Сам подсудимый не отрицал, что причинил смерть потерпевшему. В ходе следствия пояснял, что потерпевший сам обратился к нему с просьбой лишить его жизни. И с учетом того, что у него был опыт причинения смерти животному, он пояснял, что, когда проживал в деревне колол свиней, он помог потерпевшему уйти из жизни, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Первомайского района Юрик Варданян.

Однако, в суде свою позицию Баймухометов изменил и заявил, что взялся за нож, чтобы обороняться от нападок перепившего знакомого. При этом после расправы Тимур позвонил матери убитого, сказал: «Я убил вашего сына». Также он сам набрал полицию. Более того - сходил в магазин за продуктами, их он намеревался взять с собой в изолятор.

В своем последнем слове обвиняемый выразил надежду на то, что приговор будет справедливым: «Я намеренно не хотел его убивать, прошу прощения у его родственников, близких. У меня всё». Когда судья удалилась в совещательную комнату, журналисту КП-Новосибирск удалось задать обвиняемому несколько вопросов:

- Тимур, скажите, правда, что Александр сам попросил вас убить его?

- Нет. - А почему вы так сказали на следствии?

- Состояние аффекта…

- А что произошло? Из-за чего случился конфликт?

- Я отказываюсь отвечать.

Вину подсудимый признал частично. В ходе прений гособвинитель попросил лишить Тимура Баймухометова свободы на девять с половиной лет. Судья запрошенный представителем прокуратуры срок уменьшила, но незначительно. В колонии строгого режима, по решению суда, убийца проведет восемь лет и шесть месяцев.

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