Весной утонем? В Новосибирской области потеплеет на 12 градусов

Может, к нам придет ранняя весна? Фото: Антон ФОКИН

Погода в Новосибирске умеет удивлять. В выходные будто нарочно ударил мороз под -40, а в понедельник на улицах уже было -10! Научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что в Новосибирской области к концу недели температура поднимется на 8 - 12 градусов выше нормы. Неужели в Сибири наступит ранняя весна? Мы задали этот вопрос экспертам.

-3 НЕ ХОТИТЕ ЛИ?

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра скорых капелей и ручейков на новосибирских улицах не предвидят.

- Зима еще никуда от нас не уходит. По всему региону Сибири температура где-то выше, а где-то ниже средних значений, это на 8 - 12 градусов выше нормы. Если говорить только о Новосибирской области, то в нынешней декаде января температура выше климатической нормы на 2 градуса. Так что просто настанет мягкая пора зимы. Но изменений весной и летом, то есть паводков или засухи, как было в прошлом году, этот период не принесет, - рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС.

Но уже через несколько дней на термометрах снова будет до -3 - для Сибири это почти оттепель.

СПИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

А хорошим ли будет период потепления для дачников? Этот вопрос мы адресовали агроному, кандидату сельскохозяйственных наук Людмиле Шубиной.

- Погода для растений мягкая, хорошая, пусть они отдыхают под снежком на здоровье! Беспокоиться сейчас нужно только дорожным службам, - смеется агроном. - Осень была очень сухая, а весной будет полно влаги. Главное, следить, чтобы грядки не затопило.

Плюсовые температуры обычно бывают в середине февраля, поэтому сейчас, если у вас на участке растут сливы или абрикосы, нужно отбросить или утоптать вокруг них снег.

- Также под большими сугробами в некоторых местах полно мышей, поэтому нужно либо утаптывать снег, либо раскладывать приманки. За зиму мыши дают три поколения потомства. Во второй половине января они как раз начинают свирепствовать, подгрызать плодовые деревья, - объясняет Людмила Шубина.

Кстати, тот факт, что погода на этой неделе не сулит никаких перемен, подтверждают и представители фауны. В Новосибирском зоопарке не под снежком, а в вольерах по-прежнему спят медведи, сурки, тушканчики и прочие звери, впадающие на зиму в спячку. На оттепель не реагируют.

- Все животные ведут себя так же, как и в предыдущую половину зимы, их сон не тревожат никакие перепады температур, - сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь зоопарка Павел Горбенко.

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