Самый дорогой айфон с 511 бриллиантами оценили в 50 миллионов рублей

Новосибирец выставил на продажу айфон за 50 миллионов рублей. Фото: скриншот объявления.

С 2022 года Apple приостановила продажи в России. Поэтому телефоны «с яблоком» стали еще более дорогими. В Новосибирске нашелся предприимчивый продавец, который предлагает iPhone из лимитированной коллекции. За него он просит 50 миллионов рублей!

— Все сияние морозной зимы сосредоточилось на самом дорогом iPhone в мире. Телефон усыпал снегом корпус смартфона, чтобы вы могли наслаждаться его алмазными бликами, — написал продавец Олег в объявлении на одном из сайтов.

Корпус телефона, по его словам, сделан из белого золота и инкрустирован 511 бриллиантом размером по 2-3 мм. В приложение к смартфону идет и роскошная подвеска в виде снежинки из белого золота, платины и бриллиантов. А также сертификат о подлинности украшения. Еще и объем памяти поражает — целый терабайт.

На официальном сайте ту же модель продают гораздо дешевле. Фото: скриншот сайта caviar-phone.ru.

Но откуда такая заоблачная цена, все равно не до конца ясно. Автор объявления хранит молчание: звонки и сообщения корреспондента «КП-Новосибирск», откуда такой редкий экземпляр и можно ли приобрести айфон в кредит, оставил без внимания. Интересно, что эту эксклюзивную модель создала компания Caviar, и на ее сайте телефон продается за 36 миллионов рублей.

Вместе с роскошными айфонами новосибирец продает люстру и кровать... Фото: скриншот объявления.

Но новосибирец разместил на своей странице не только это объявление. Соседство товаров, которые он выставил на продажу, поразительное. Еще одна модель 14-ого айфона «Парад Планет» с корпусом из золота за 10 миллионов рублей и эксклюзивная приставка SonyPlayStation 5 — тоже золотая, за 1,7 миллиона. И тут же — объявления, уже больше похожие не реальные: кровать с матрасом за 15 тысяч и люстра за три. Возможно, красивые объявления о роскошных айфонах — только приманка для покупателей.

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