«Это маленькая победа»: новосибирца, избившего врача за отказ надеть бахилы, признали виновным

Драка произошла в подъезде. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске огласили приговор отцу ребенка, избившего врача скорой помощи. Сотрудник реанимационной бригады отказался надеть бахилы. Конфликт между мужчинами случился 2 года назад в многоэтажке на улице Петухова. Сначала завязалась ссора, потом отец мальчика напал на врача. Результат - закрытая черепно-мозговая травма у доктора и два заявления в полицию. Мужчины обвиняли в нападении друг друга. Расследование шло долго. И хотя суд в итоге решил, что виновник - отец пациента, история не так однозначна.

Репортаж из зала суда - в материале КП-Новосибирск.

ОБРЕЗАННОЕ ВИДЕО

2 года назад ребенку в семье Агапкиных стало плохо, поднялась высокая температура. Около 2 часов ночи вызвали скорую. Бригада реанимации приехала быстро, но попасть в квартиру не получилось. Отец Никита Агапкин попросил бригаду надеть бахилы, медики отказались. В итоге ссора, рукоприкладство, вызов полиции. Есть видео, где мощный папа мальчика хватает врача в охапку, и тот не может пошевелиться. Врач Семен Кудин решил во что бы то ни стало довести дело до суда. Сотрудники МВД тянули, пришлось подключить Следственный комитет. Только сегодня было вынесено обвинительное заключение. Суд признал: виновен Агапкин. Но сам отец ребенка считает, что правда все равно за ним и даже решение суда - отчасти его маленькая победа.

Обе стороны представили на суде одну историю с разных ракурсов.

Семен Кудин приехал в суд с работы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Врач-реаниматолог Семен Кудин приехал в мировой суд Кировского района в карете скорой помощи - сразу с работы.

- Всякое, конечно, бывало на работе, но до рукоприкладства не доходило. Хотя нет, было один раз, что на смене меня по голове ударили. Ну, там даже конфликта не было. Раз - и все… Я жду, что вынесут обвинительный приговор, чтобы человек понес наказание за свой поступок, - поделился с КП-Новосибирск Семен Кудин, пострадавший.

Следом за Семеном в зале суда появляется Никита Агапкин. На лице немного нервная улыбка.

- Хочется, чтобы приговор был оправдательный, но незнание полной информации и сложившееся общественное мнение может привести к обвинительному. После случившегося на меня стали обращать пристальное внимание. Никогда такого не было. На работе, конечно, отразилось. Но есть люди понимающие. Если нужно, мы показываем полное, а не обрезанное видео, на котором слышно, что Кудин обматерил меня, - рассказал КП-Новосибирск Никита Агапкин, обвиняемый.

ПОДРАЛИСЬ ИЛИ НАПАЛ?

Далее судья зачитывает материалы дела. Сначала история представлена со стороны семьи Агапкиных. Врачей вызвали глубокой ночью - у сына поднялась температура. Пока медики ехали, отец вместе с женой оказывали сыну первую помощь: умывали водой и растирали.

- В 2 часа ночи в домофон позвонили, и в квартиру вошли медики. Узнав, что с ребенком все хорошо, врачи предложили все равно осмотреть мальчика. Агапкин согласился и предложил им надеть бахилы. Врачи сказали, что работники реанимации бахилы не надевают. Агапкин объяснил им, что из-за пандемии опасается за здоровье детей, - огласила показания обвиняемого судья. - После замечания врача, что с коронавирусными они не работают, Агапкин ответил, что об этом ему неизвестно, и повторно попросил надеть бахилы. Услышав отказ, попросил врача написать отказ от осмотра сына.

Мужчине назначили 200 часов обязательных работ. Фото: Анна ПАШАГИНА

Как следует из показаний Никиты Агапкина, Кудин сам начал оформлять отказ от осмотра ребенка, а его напарница предложила осмотреть мальчика в коридоре. Жена подсудимого пошла будить сына. В этот момент завязался словесный конфликт.

- Кудин встал с пуфика, нецензурно выругался, заявил, что никого осматривать не будет, и вышел из квартиры, - продолжила судья.

Конфликт от слов перешел к делу. Агапкин и Кудин подрались в подъезде. У врача-реаниматолога диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

Точка зрения Кудина отличается. Врач говорит, что хотел действовать по инструкции, но отец ребенка на него накинулся. Судья обозначила позицию и реаниматолога.

- Они приехали в квартиру, врач поднялся вместе с бригадой к ребенку. Отказался надевать бахилы и предложил убрать коврик в комнате, где, предположительно, находился ребенок. Жена Агапкина пошла это делать, но обвиняемый не пускал врачей без бахил. Агапкин потребовал написать отказ от оказания медпомощи. Кудин сказал, что не отказывается. Врачи должны были сами удостовериться в том, что с ребенком все в порядке, - зачитывает показания врача-реаниматолога судья. - Врачи вышли из квартиры и планировали вызвать полицию, чтобы сотрудники помогли оказать пациенту помощь. Агапкин подошел к Кудину, и начался конфликт. Агапкин бросился на врача.

АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВРАЧА

К чему пришли? Изначально дело квалифицировали как «причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Но в итоге переквалифицировали только в «причинение легкого вреда здоровью». Также в ходе следствия было установлено, что со стороны врача-реаниматолога имело место «аморальное поведение».

- В адрес Агапкина Кудиным были допущены оскорбительные выражения в грубой форме, в том числе и нецензурные. Это и обострило сложившийся конфликт, поспособствовало развитию агрессии с применением физического насилия, - пояснила судья.

Отец ребенка считает, что этот приговор - маленькая победа. Фото: Анна ПАШАГИНА

Суд приговорил Никиту Агапкина к 200 часам обязательных работ и обязательству выплатить 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации врачу-реаниматологу. Сам Агапкин посчитал, что даже такой приговор - в его пользу.

- Для меня это небольшая победа. В ходе суда было установлено, что все-таки причина в том, что Кудин меня обзывал и вел себя по-хамски. Думаю, что это еще не все. Здесь нет демона и нет ангела. Здесь есть человек, который меня обзывал, унижал. Думаю, и в суде все слышали, что от меня никаких оскорблений в его адрес не было, - уточнил после заседания Никита Агапкин. - Приговор будем обжаловать.

Сам Семен Кудин не очень доволен наказанием для обидчика.

- Я считаю, что 200 часов исправительных работ для него мало. Я не отрицаю, что ругал его. Он первый оскорбил меня, спросил, кто я по жизни. Конечно, я в ответ оскорблял. Компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей тоже маленькая. Это не будет уроком для человека: мы ведь видим, что он радуется и называет это маленькой победой, - говорит врач.

- Обжаловать будете?

- Я посоветуюсь с адвокатом.

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