Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 октября 2022 года: 361 человек заразились ковидом

Больше 300 человек за сутки заразились ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 октября 2022 года: за последний день в регионе ковидом заболели 361 человек, среди них 57 детей. Выздоровели за то же время 1033 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Летальных случаев не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 720 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 453 пациента, в том числе 22 ребенка. В отделениях реанимации находятся 12 человек. К ИВЛ подключены 2 пациента.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 316 человек

Количество пациентов в реанимации: 12 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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