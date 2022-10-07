Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 октября 2022 года: от болезни умерла 75-летняя женщина

В Новосибирске коронавирусом заразился 379 человек за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 октября 2022 года: за последний день в регионе ковидом заболели 379 человек, среди них 30 детей. Выздоровели за то же время 1121 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

К сожалению, есть и умершие: скончалась женщина в возрасте 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5720 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 451 пациент, в том числе 24 ребенка. В отделениях реанимации находятся 8 человек. На ИВЛ – 1 пациент.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 379 человек

Количество пациентов в реанимации: 8 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%

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