«Я увидела его и начала рыдать»: история малыша, который родился весом 970 граммов

Мальчик родился недоношенным. Фото: предоставлено Кристиной Лукьяновой

Иногда малыш так торопится появиться на свет, что рождается раньше положенного срока. 26-летняя Кристина Лукьянова из Новосибирска стала мамой такого торопыжки. Ее сын родился на 7-м месяце весом всего 970 граммов. Сибирячка рассказала, как врачи боролись за жизнь маленького человечка и как малыш наверстал упущенное.

«ДЕВУШКА, ВЫ БЕРЕМЕННЫ»

Кристина не могла забеременеть 4 года. А получилось неожиданно.

- Мы планировали с мужем ребенка. Долго ничего не получалось, и я записалась на прием к врачу-репродуктологу. Перед приемом пошла на УЗИ. А до этого на работе начала замечать, что появилась сонливость, начала быстро уставать, но значения этому не придавала, - рассказала КП-Новосибирск Кристина Лукьянова, молодая мама. - Пришла на УЗИ, начался осмотр, и врач мне заявляет: «Вы беременны». Я плакала и не верила.

Посмотрите, какие крошечные ножки! Фото: предоставлено Кристиной Лукьяновой

Кристина признается, что беременность далась тяжело. На 7-й неделе женщине пришлось лечь на сохранение из-за отслойки плаценты. После этого она еще не раз попадала на больничную койку с другими диагнозами.

- После очередной выписки я вернулась домой. Шла 26 - 27-я неделя беременности. Я в основном лежала. У меня стали отекать ноги, руки и лицо. Гинеколог выписала лекарства, но они не помогли. Однажды встала и почувствовала, что в жар бросило. Померила давление, а на тонометре 160/120, - вспоминает женщина. - Я думала, что это реакция на погоду. Это же мой первый ребенок, опыта нет. На следующий день я поехала с мужем в больницу.

В ПАТОЛОГИЮ? НЕТ В РОДБЛОК

В роддоме Кристину экстренно осмотрели. Сначала даже отвезли в родблок, но потом еще на неделю оставили под наблюдением в реанимации. А ночью врачи еще раз проверили состояние ребенка и решили экстренно кесарить.

- Мой мальчик - молодец. Как только его достали, он закричал, и его увезли, даже не дали мне на руки, - объясняет женщина.

После операции Кристина сразу начала ходить. Главная мотивация - сын, которого она хотела поскорее увидеть. И никакая боль не могла стать помехой.

Кристина до сих пор помнит первую встречу с ребенком. Она понимала, что он родился крошкой, но не представляла, насколько. Молодая мама признается: было страшно. Женщина шла в реанимацию, и у нее подкашивались ноги.

Кирилл не мог дышать самостоятельно. Фото: предоставлено Кристиной Лукьяновой

- Я думала, что приду, посмотрю на него, а он мне улыбнется. Я иду, и мои ноги трясутся. Вижу, что в реанимации модуль моего сына закрыт одеялом. Я открываю, смотрю, а там лежит просто мини-человечек. Весь в трубках, датчиках, все пищит - это очень страшно. Я просто начала рыдать. Меня стала успокаивать девушка, стоящая рядом со своим сыном. Говорила, что первый раз все так плачут, - описывает первую встречу с сыном Кристина.

Молодая мама долго не могла успокоиться. Ее не покидала мысль о том, что ее сынок лежит там один. Такой беззащитный, маленький, а ей нужно идти туда, где мамочки уже с детьми и их скоро выпишут.

«Я БОЯЛАСЬ, ЧТО СЫН ЗАБУДЕТ, КАК ДЫШАТЬ»

Кристина ходила в реанимацию к крохе каждый день. Там же ее сына и крестили.

- Мне стало легче. Я просила Бога помочь моему сыну! Я молилась утром, в обед и вечером, чтобы мой сын жил и дышал сам! - признается сибирячка.

Молодая мама приносила малышу свое молоко, разговаривала с ним, пела колыбельные, говорила ему, что его ждут дома и для него все уже куплено. Он должен жить! Через пару недель Кирилла перевели на этаж ниже, но Кристине не отдавали.

- В этот блок я могла ходить чаще. Постоянно следила, как дышит мой малыш. Нам вроде бы и выписываться скоро, но сын порой забывал, как дышать. Особенно во сне. Я боялась, что дома не будет нужных аппаратов, и как я буду следить за этим? Думала, что ночами вообще не буду спать. Заведующая сказала, что пока мой мальчик не будет способен дышать самостоятельно, без поддержки, нас никто не отпустит, - делится своими страхами женщина. - Эта паранойя со мной до сих пор.

Кристина пролежала с сыном в больнице три месяца. Фото: предоставлено Кристиной Лукьяновой

Время шло. Кирилл крепчал и боролся за жизнь. Маленького человечка начали давать маме на руки, чтобы он слышал ее дыхание, биение сердца. Когда врачи разрешили, молодая мама начала кормить малыша из бутылочки.

Кристину и Кирилла выписали из роддома через 3,5 месяца. К этому времени малыш набрал целых два кило и готов был выйти за пределы больницы.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Сейчас Кириллу 9 месяцев, он весит 7 кило. Упитанный малый сам ест, дышит и улыбается беззубым ртом любимым родителям.

- У сына в кроватке стоят иконки как оберег. Он растет, развивается. Состоим на учете у невролога, потому что родился недоношенный. В роддоме делали лазерную операцию на глазках, чтобы все было хорошо. Сейчас также наблюдаемся у окулиста, - добавляет Кристина.

Посмотрите, какой богатырь вырос! Фото: предоставлено Кристиной Лукьяновой

Молодая мама возит сына на массажи, чтобы он правильно развивался. Планирует пойти на Войта-терапию - она помогает улучшать рефлексы младенцев.

- Я поняла, что мой сын - сильный парень, в жизни будет добиваться всего сам! Я горжусь Кирюшей. Когда он вырастет, я покажу ему фотографии и скажу: «Вот такой малюсенький, 970 граммов, ты был, а сейчас - большой красивый и здоровый». Девочки, никогда не опускайте руки! - подбадривает всех молодых мам, попавших в схожую ситуацию, мама Кирилла.

Справка «КП»

СТАТИСТИКА ПО НОВОСИБИРСКУ

Недоношенным ребенок считается с начала 22-й недели вплоть до 36 недель и 6 дней. По Новосибирской области рождение преждевременных детей составляет 6,5%. При этом по миру данные разнятся от 4 до 12%. При этом на 22-й неделе выживают только 50 - 60% деток, а на 36-й неделе уже 98%.

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