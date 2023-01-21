«Чужого мне не надо»: сварщик нашел кошелек с 93 тысячами рублей и разыскал его хозяйку

Сварщик из Новосибирска нашел хозяйку найденного на улице кошелька с 93 тысячами рублей. Фото: предоставлено героем публикации

Сварщик из Новосибирска Григорий Мальков вечером в субботу, 21 января, решил прогуляться по вечернему городу, однако закончилась прогулка неожиданной находкой. Проходя мимо оперного театра, мужчина заметил на снегу небольшой предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался кошельком. Не пустым, а набитым деньгами. В нем лежали 93 тысячи рублей, а также скидочные карты и купоны.

— Я раньше, бывало, находил на улице телефоны и возвращал владельцам. А вот сумки и кошельки — никогда. Этот поднял, отнес домой, осмотрел. Маленькая такая красно-желтая сумочка в форме обрезанного эллипса, с надписью на латыни и небольшим ремешком. Некоторые девушки их прямо как сумки носят. Внутри никаких указаний на имя не было, даже именных банковских карт. Только скидочные, — рассказал КП-Новосибирск Григорий.

Несмотря на заманчивую перспективу внезапно стать богаче почти на 100 тысяч рублей, оставлять себе как кошелек, так и его содержимое сибиряк не захотел. И решил попробовать своими силами найти хозяина денег.

— Это не мое и не мной заработано, а чужого мне не надо. Да и вообще, я считаю, так поступил бы любой нормальный человек на моем месте, — отметил сибиряк.

Объявление о своей находке Григорий выложил в соцсетях. Рассказал, где он нашел кошелек, и какая сумма в нем лежала. А вот фото выкладывать не стал. Как он сам признается - чтобы не наткнуться на любителей легкой наживы.

— Я специально в пост поставил обычную картинку из интернета, да и сам кошелек не описывал особо. Чтобы если мне кто-то написал и представился хозяином вещи, я бы попросил досконально ее описать. Как, в общем-то, и вышло: мне написала девушка, сказала, что кошелек ее, полностью его описала — даже про небольшую дырочку в подкладке рассказала. Описала, какие карты внутри лежали и прочее. И я его ей вернул, — рассказал КП-Новосибирск Григорий. — Никакой награды я не требовал, для меня поступить так — было единственным нормальным решением.

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