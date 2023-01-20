«Гасись, крыса, твои дети ответят»: житель Кореи преследует свою бывшую невесту из России

Евгения рассталась с мужчиной после того, как он сильно ее избил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я тебя порву, тварь!», «Ты мне ответишь любой ценой», «Гасись, крыса, твои дети ответят», — такие сообщения уже на протяжении пяти лет получает 38-летняя жительница Новосибирска Евгения Дронова от своего бывшего 30-летнего возлюбленного. Пара рассталась еще в 2016 году: после того, как мужчина избил Евгению из ревности. Но смириться с разрывом жених не смог и стал третировать женщину.

Мужчина угрожал Евгении и ее детям. Фото: предоставлены Евгенией Дроновой

— Мы познакомились с ним в соцсетях в 2016 году, он представился Артёмом. Потом оказалось, что его вообще не так зовут. И он родом из Таджикистана. Переписывались полгода, после полгода встречались. Свидания были в основном на съемных квартирах, ведь он жил с мамой, а я со своими двумя несовершеннолетними детьми и с бывшим супругом, — рассказала КП-Новосибирск Евгения. — Всё было нормально, пока он в один день не поставил условие, чтобы я не заходила до вечера в соцсети, поскольку из-за этого ему казалось, что у меня есть другой. Он вообще часто меня ревновал. Но я зашла, он это увидел, а потом пришёл ко мне на работу и избил меня!

Мужчина заваливал женщину сообщениями и звонками. Фото: предоставлены Евгенией Дроновой

Евгения поняла, что отношения с мигрантом — нездоровые, сказала, что уходит от него. Но тот, с ее слов, был против. Стал звонить, писать сообщения с угрозами.

— Пыталась игнорировать — выходит из себя и начинает угрожать моим близким. Спустя неделю он начал звонить утром, днём, вечером, ночью моим родным. На протяжении 2-3 месяцев приезжали круглосуточно такси, доставка всего подряд, скорая, — вспоминает Евгения. — Он названивал моему отчиму, у которого в тот момент была онкология, маме на работу, моим детям, в школу, где они учатся, моим родственникам, друзьям, бывшему мужу. Да даже просто знакомым в сети. Он постоянно звонил мне на работу, и из-за этого меня уволили.

Мужчина считал, что Евгения должна к нему вернуться. Фото: предоставлены Евгенией Дроновой

На протяжении четырех месяцев мужчина третировал Евгению, будучи в Новосибирской области. Но потом, по ее словам, он улетел в Южную Корею. Последние годы он живет там, но шантаж не прекратился.

— Оттуда названивает! Создает в соцсетях липовые страницы и пишет моей дочери. Он требует, чтобы я вернулась к нему, и жутко бесится, если я пропадаю из его поля зрения или игнорирую, — рассказывает КП-Новосибирск Евгения. — Я писала на него заявление в полицию, еще когда он избил меня и был в Новосибирске. Но там возникла путаница — ведь он назвался мне чужим именем. Потом снова были заявления от меня, моих родственников и знакомых, которым он угрожал. Но нам там ответили, что состава уголовного преступления тут нет, только административное. И объявить его в международный розыск нельзя. Мы пытались как-то сами выйти на его родственников, знакомых, диаспору, чтобы они на него повлияли, но все бесполезно! Я просто уже не знаю, что делать, чтобы он оставил меня и мою семью в покое!

Мужчина писал не только Евгении, но и ее родственникам и друзьям. Фото: предоставлены Евгенией Дроновой

Евгения боится, что бывший однажды вернется в Россию и виртуальное преследование снова превратиться в реальное.

КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в случившемся.

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