Пиццерия на биотопливе и капли для похудения: необычные изобретения российских студентов

Возможно, уже очень скоро эти разработки перевернут нашу жизнь. Фото: Егор ТИММЕРМАНН ("Деловой квартал") / пресс-служба НГТУ.

Находчивые студенты из ведущих вузов каждый год выдают оригинальные идеи, а самые упорные еще и воплощают их в жизнь. В этой подборке - самые необычные изобретения новосибирских студентов. Может, уже очень скоро эти разработки перевернут нашу жизнь.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ

Над «умной» системой для ульев ребята продолжают работать до сих пор. Фото: Пресс-служба НГТУ

Профессия пчеловода непростая, ведь его подопечные порой поднимают самый настоящий бунт. Когда пчел в улье становится слишком много, они могут начать войну либо вовсе отделиться вместе с новой маткой и найти себе другое место обитания - буквально за 10 минут! Это называется роение: естественный инстинкт, который для пасечников оборачивается колоссальными убытками, ведь улетевшие пчелы уже не вернутся.

Студенты НГТУ в 2021 году придумали умный улей SHive с мини-микрофонами. Датчики улавливают мельчайшие вибрации крыльев, которые пчелиная матка издает перед роением. Так пасечник успеет вовремя отреагировать. Система также может следить за весом улья и определять, сколько меда принесли пчелы.

В отличие от имеющихся в мире аналогов новая российская модель снабжена системой, позволяющей работать даже при отсутствии интернета в районе пасеки. По словам разработчиков, она может «общаться» с хозяином при помощи базовой станции, если расстояние между ними не будет превышать 10 - 15 километров.

- Мы развиваем наш проект и сейчас. Выиграли несколько конкурсов, на одном получили грант 500 тысяч рублей. С конца весны - начала лета 2023 года планируем выехать на пасеку и протестировать улей. Как бы ни хотелось выйти на рынок быстрее, но есть нюансы, которые мы решаем в течение нескольких лет, - рассказал КП-Новосибирск один из разработчиков проекта Виктор Галицкий.

ТОПЛИВО ИЗ ПИЦЦЫ

Пиццерия может создавать энергию из отходов от собственного фастфуда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2018 году студенты НГТУ предложили идею необычной передвижной пиццерии, которая работает на топливе из собственных отходов.

- Мы будем продавать салаты, бургеры и пиццу, отходы от которых будем перерабатывать в биогаз с помощью технологичной системы биогазовых установок, - описывал тогда проект один из авторов - выпускник факультета бизнеса Рустам Халиков.

По задумке, со 100 килограммов пищевых отходов можно получать примерно 1 кубометр биогаза, а это примерно 1 - 2 КВт электроэнергии (в день человек тратит примерно 5 - 6 КВт).

МЫШЦЫ ДЛЯ РОБОТА

Эту механическую руку по инструкции может собрать даже школьник. Фото: Пресс-служба НГТУ

В конце 2022 года трое студентов из НГТУ - Андрей Зверев, Константин Воронцов и Данил Наумов - создали искусственную руку с пневматическими мышцами. Пневмомышцы очень актуальны в роботостроении, а ребята еще придумали, как упростить конструкцию. Их пластиковая рука легкая, работает без электропривода - по инструкции ее сможет собрать даже школьник.

- Принцип работы похож на надувание воздушного шарика. Все, наверное, видели, как на ярмарках из длинных шаров делают разных животных. Мы создали специальное условие, когда помещаем силиконовую трубку в материал и подаем воздух. И получается, что мышца расширяется и сокращается как настоящая, - пояснил автор проекта Андрей Зверев.

Сейчас разрабатывается тестовый образец руки, которым можно управлять с пульта. В будущем роботы с пневматическими мышцами смогут помогать человеку по дому и будут задействованы в других сферах жизни.

ЗАКАПАЛ В НОС И ПОХУДЕЛ

Нашлись находчивые изобретатели и в НГУ. В конце 2021 года студенты факультета естественных наук показали на международном конкурсе по генетической инженерии iGEM-2021 чудное средство для борьбы с ожирением - капли для носа!

- Суть разработки в создании бактерии, которая будет выделять снижающие аппетит белки. Это может стать новым подходом к дизайну пробиотиков, к борьбе с ожирением, - говорил наставник проекта преподаватель НГУ кандидат биологических наук Сергей Седых.

К сожалению, чудодейственные капли до этапа производства и продаж так и не дошли. Для конкурса были созданы лишь прототипы отдельных элементов в лаборатории. А как было бы хорошо иметь их в своей аптечке!

СОГРЕЮТ В ЛЮБЫЕ МОРОЗЫ

У этих перчаток три режима нагрева. Фото: Предоставлено Еленой Скулиной

Это совсем недавнее изобретение студентов НГТУ Елены Скулиной и Николая Махова. Перчатки с подогревом - не новшество, но вещь очень полезная, особенно для шахтеров, строителей и военнослужащих. Но изобретатели проанализировали продукцию конкурентов и выяснили, что товары даже на AliExpress стоят недешево, около 10 - 12 тысяч, держат нагрев 2 - 3 часа, а их мощность не более 5 ватт.

Перчатки от новосибирцев держатся без под зарядки 4 - 10 часов, имеют три режима нагрева, их мощность достигает 20 ватт, то есть нагреться они могут до 65 градусов. И продавать новшество ребята планируют за 6 тысяч.

- У перчаток есть и внутренний литий-полимерный аккумулятор емкостью 2000 мА/ч. Они равномерно распределяют тепло по всей поверхности руки, включая область пальцев, за счет применения специального тканевого нагревательного элемента, - поделилась с КП-Новосибирск Елена Скулина. Но что это за элемент, изобретатели пока хранят втайне, поскольку еще не получили патент.

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