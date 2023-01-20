Качество связи на высоте: абоненты билайн в Шерегеше не скучали ни на горе, ни в интернете

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В новогодние каникулы 2022-2023гг абоненты билайн, гостившие на горнолыжном курорте Шерегеш, скачали в 1,6 раз больше трафика в сети 4G, чем в новогодний уикенд годом ранее – это более 45 ТБ*. Такого объема трафика хватает на 80 000 45-минутных серий сериала или 13 000 000 музыкальных треков, или порядка 40 000 000 фотографий просмотренных и загруженных в социальные сети.

Второй год подряд именно 1 января входит в число лидеров по абонентской активности: поздравить близких с наступившим новым годом, поделиться в социальных сетях моментами своего праздника и посмотреть праздничные выпуски онлайн или то, как встретили год другие, остается неотъемлемой частью первого дня года, даже если абонент приготовился провести свой зимний мини-отпуск активно в горах.

Интересно, что пользователи спешили на склоны уже с самого утра. Статистика показывает, что рост активности в сети как в жилых зонах, так и на склонах начинался рано утром ещё до начала работы подъёмников, а в период с 14.00 до 16.00 отдыхающие чаще останавливались и делали перерыв между спусками, чтобы «посидеть» в интернете. Пик активности в жилой зоне Шерегеша ожидаемо пришелся на вечер 31 декабря, но постепенно к концу праздников активность на склонах возрастала: 7 и 8 января активность на склонах стала выше, чем в жилом секторе. Её пик пришелся на обеденное время 8 января – возможно, именно в это время гости спешили перед отъездом поделиться красотами курорта в социальных сетях и в видеозвонках с близкими.

В течение всех выходных дней пользователи отдавали предпочтение серфингу в сети, на втором месте по популярности оказался просмотр видео, на третьем – социальная сеть VK (12+). С небольшим отставанием от VK на четвертом месте расположился мессенджер Telegram (12+).

Провести праздничные выходные в Шерегеше приехали гости из ряда регионов России, а также из Казахстана. Традиционно в топ-5 входят жители Алтайского края, Новосибирской, Московской, Томской и Ленинградской областей. В топ-10 произошли небольшие перестановки: в этом году в Шерегеш приехало больше абонентов из Иркутской области и Приморского края, потеснив из десятки Тюменскую область. В Шерегеше также были замечены гости из Свердловской, Воронежской, Нижегородской, областей, Краснодарского края, Хакасии, Республик Татарстан, Башкортостан и многих других.

Важно отметить, что билайн основательно подготовился к горнолыжному сезону 2022-2023 в Шерегеше. С начала 2021 года сеть 4G на курорте выросла в два раза. Сегодняшнее количество базовых станций покрывает все популярные места отдыха, что делает сеть билайн одной из лидирующих на данной территории. Кроме того, перед началом сезона благодаря успешно проведённому рефармингу билайн ускорил до 30% мобильный интернет на всей территории Кемеровской области, а также улучшил качество голосовой связи с помощью технологий VoLTE** и VoWiFi***.

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* По данным билайн за 30.12.2022 – 08.01.2023

** Voice over LTE (голос через LTE). Технология улучшает качество голосовой связи, позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться мобильным 4G-интернетом

*** Voice over Wi-Fi (голос через Wi-Fi). Технология поддерживает на высоком уровне голосовые звонки даже там, где нет мобильной сети, но устройство может подключиться с помощью Wi-Fi.