В Новосибирске провели святочные народные гуляния для детей, оставшихся без попечения родителей

Подобные Святочные гуляния помогают вспомнить исконные традиции русского народа, - уверена начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

На площадке у Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие» 17 января провели народные гуляния «На Святки - свои порядки!». На праздник собрались воспитанники учреждений для детей-сирот, новосибирцы старшего поколения, проживающие в центре «Ветеран», школьники и жители Центрального округа.

Гостям рассказали о традиции святочных гуляний: раньше люди наряжались в различные костюмы, ходили от дома к дому, пели песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья. Их называли ряжеными. Хозяева угощали ряженых сладостями, пирогами, булками. Потом все вместе играли, водили хороводы. Святочные гуляния проходили перед большим христианским праздником - Крещением.

Дети и взрослые так увлеклись играми, что при перетягивании каната практически переместились на соседнюю площадку. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Мы сегодня собрались в преддверии Крещения, чтобы отметить этот праздник. Сегодня будут так называемые святочные гуляния, которые по традиции проходят перед Крещением. Будем вместе играть, перетягивать канаты, устраивать бои на подушках и кататься на коньках. Вспомним исконные традиции русского народа, которые символизировали настоящий русских дух с его добротой и желанием помочь. Желаю всем хорошего настроения и чтобы мы с вами сегодня все вместе получили удовольствие и насладились праздником! - обратилась к гостям начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Дети и взрослые так увлеклись играми, что при перетягивании каната практически переместились на соседнюю площадку. По душе гостям пришлись традиционные русские народные игры «Два мороза», салки, «Ручеек» и жмурки.

Веселый праздник продолжился на ледовом катке. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Я очень рада, что получилось устроить такие народные гуляния, где собрались и дети, и пожилые люди, что удалось воссоздать настроение настоящего праздника, где поддерживается связь поколений, - поделилась эмоциями Ольга Незамаева. Вместе с ребятишками она выходила на шуточные бои мешками и покаталась с гостями на местном катке.

После массового катания гости пили горячий чай с угощениями и фотографировались с аниматорами в фотозонах на память.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»