Дом с лицом и оперный театр-торт: новосибирский художник прославился благодаря необычным пейзажам

В коллекции новосибирского художника порядка 300 пейзажей и еще 150 портретов. Фото: предоставлены Владимиром Куриловым / Елизавета Воронина

Из-под кисти этого мастера вышло несколько сотен акварельных пейзажей, на которых изображены разные уголки столицы Сибири. Многие горожане видели его работы, он считается местной знаменитостью. Еще один любимый жанр художника - портреты, но они нравятся далеко не всем. Кто же такой Владимир Курилов и почему его творчество прозвали ироническим урбанизмом?

АРХИТЕКТОР, ДИЗАЙНЕР, ХУДОЖНИК

Рисовать Владимир Курилов начал еще в детстве. Это приносило ему невероятное удовольствие. А еще подарило возможность освоить сразу несколько профессий.

− Я поступил на архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева. Это было в 1975 году. Там рисовал. Окончил институт - продолжил рисовать. Попробовал себя в роли архитектора. Также подрабатывал в издательствах - делал обложки книг, − рассказал КП-Новосибирск художник. - Потом я стал работать дизайнером интерьеров и среды. Продолжал оформлять книги, журналы и газеты.

Картина «Правый берег». Художник: Владимир Курилов

И все-таки мы знаем Владимира именно благодаря городским пейзажам. В его коллекции порядка 300 изображений города и еще 150 - лиц людей.

КРАСИВАЯ ШУТКА

С легкой руки друга − поэта Владимира Светлосанова, творчество мастера прозвали ироническим урбанизмом.

− На открытии моей выставки «Сегодня здесь» в Новосибирском государственном художественном музее Владимир Светлосанов придумал моим акварелям стиль: иронический урбанизм. Дело в том, что я много чего в новосибирской архитектуре изображал с иронией. Например, когда на улице Коммунистической появился жилой дом с двумя башенками, он стал выскочкой среди окружающих его зданий. Своим видом дом напоминал Бэтмена. Вот я его так и изобразил, − поделился с КП-Новосибирск художник.

А это — дом в виде Бэтмена. Художник: Владимир Курилов

Еще один известный пример - театр оперы и балета. Его Владимир нарисовал в виде праздничного торта с вишенкой.

− В Новосибирске сохранилось много зданий в стиле конструктивизм. Они все серого цвета − суровый стиль. Бывает, я их намеренно карикатурно раскрашиваю. Почему бы не использовать разные шутки в своих работах? − улыбается Владимир Курилов.

НА ВЫСТАВКИ ХОДЯТ ДРУЗЬЯ И МОДЕЛИ

На творческий процесс художник времени не жалеет. Промежуток между первыми штрихами и готовым результатом может занять как пару дней, так и несколько лет.

Картина «Десерт, господа». Выглядит аппетитно! Художник: Владимир Курилов

- Меня вдохновляют интересные виды, городская архитектура, самобытные люди, которых хочется изучить и изобразить, - отметил наш собеседник.

Свои картины Владимир Курилов продает. Однако признается: в последнее время их покупают не так активно.

− Мне показалось, что у людей пропал интерес к изобразительному искусству. Одно время мои картины покупали достаточно бойко. А сейчас люди и на выставки редко ходят. На самом деле в нашем городе много интересных событий, но народу практически нет. Например, на открытие моей выставки пришли в основном друзья, знакомые и модели, с которых я писал портреты, − говорит новосибирец.

ЛЮБИМЫЕ УЛИЦЫ ХУДОЖНИКА

В коллекции Владимира достаточно много картин с изображением центра Новосибирска.

Зимнее солнце на улице Большевистской. Художник: Владимир Курилов

− Конечно, я рисовал и другие районы. Например, для меня интересны улица Авиастроителей в Дзержинском районе, улица Станиславского в Ленинском районе и многие другие. В основном выбираю районы со сталинской архитектурой в стиле неоклассицизм, − признался художник. − Есть картина, которую я рисовал из окна своего дома - я жил на Красном проспекте. Такой вид открывался - было видно и художественный музей, и художественное училище. Эта картина очень дорога моему сердцу.

По словам Владимира Курилова, раньше он часто рисовал на улице. Брал мольберт, этюдник и отправлялся на место. Сейчас все больше работает в мастерской - пишет портреты.

− Я стараюсь изобразить не просто лицо, а характер человека, его потаенные черты. Хочется раскрыть, проникнуть в его чувства, в его голову. Может быть, поэтому мои портреты и не всем нравятся. Я не рисую портреты на заказ - считаю себя свободным художником. Мне не нужно прислушиваться к мнению заказчиков, − добавляет Владимир Курилов.

Вид из окна на Красном проспекте. Художник: Владимир Курилов

АКВАРЕЛИ ПО АДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ

Художник отметил: свои работы он продавал по адекватной цене − от 3 до 25 тысяч рублей, его акварели были по карману обычным новосибирцам.

− Акварель традиционная очень дорого ценится. В отличие от, например, картин маслом. Это вещь хрупкая, ее нужно хранить более осторожно. Какие-то мне самому дороги как воспоминания, поэтому я хотел бы их оставить. Но если уж кто-то настаивал, я их продавал задорого. Какие-то относительно дешевые. Сейчас я практически ничего не выставляю на продажу, но могу рассмотреть предложение о покупке, − уточнил новосибирец.

Живет Владимир Курилов не только за счет картин − он профессор кафедры коммуникационного дизайна Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова. Вместе со студентами художник оформляет книги новосибирских авторов и поэтов, занимается созданием дизайна компьютерных игр и так далее.

Картина «Неожиданное мелководье на Оби». Художник: Владимир Курилов

СПРАВКА «КП»

До 29 января в Новосибирском государственном художественном музее проходит выставка Владимира Курилова «Сегодня здесь». Вход с улицы Свердлова, 10.

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