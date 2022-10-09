«Говорили, что он может умереть в любой момент»: новосибирские врачи спасают 4-летнего мальчика с половиной сердца

Паша и его мама борются с болезнью уже почти пять лет. Фото: предоставлено Еленой Первушовой.

У сына многодетной Елены Первушовой редкое и серьёзное заболевание. 4-летний Паша родился только с одной половиной сердца. Вторая никогда не отрастет, и все, что может продлить жизнь мальчику — несколько сложнейших операций. Из нескольких федеральных кардиоцентров малыша приняла новосибирская клиника Мешалкина. Вскоре ему предстоит очередное хирургическое вмешательство, которое, как надеется мама, принесет долгожданное облегчение.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ С САМОГО РОЖДЕНИЯ

Паша — третий ребенок в семье Первушовых. О том, что за жизнь ребенка предстоит долгая борьба, Елена узнала до его рождения.

— На УЗИ мне сказали: «Сердце малыша не нравится». Направили в перинатальный центр, где поставили диагноз: гипоплазия левых отделов сердца. Жизнь после этого разделилась на до и после, — рассказала КП-Новосибирск Елена.

Малыш с самого рождения находится на терапии. Фото: предоставлено Еленой Первушовой.

Слова медиков означали, что ребенку нужно пережить три паллиативных операции с высоким риском смертности. И начался трудный этап: битва с региональным отделом минздрава за квоту на операцию в кардиоцентре. Документы о диагнозе будущего человечка бурятский минздрав отправил в три федеральных центра, но приняли пациентку только в Новосибирске.

В новосибирском роддоме мальчик появился на свет. И почти сразу же попал в палату интенсивной терапии, а оттуда — на операционный стол. Первый этап в лечении — процедура Норвуда. Тяжелейшая операция с подключением аппарата искусственного кровообращения длилась шесть часов.

— Оставалось сделать еще две паллиативные операции, а потом, если всё будет не очень хорошо - пересадка сердца. Причем перспективы не радужные — меня предупреждали, что пересаженное сердце живет пять лет, а потом начинается отторгаться, — рассказывает Елена.

В 8 месяцев мальчику сделали вторую операцию — процедуру Гленна. За месяцы до нее маму предупреждали, что ее сын может умереть в любой момент. Но с Пашей будто всегда присутствует ангел-хранитель. Маленький боец каждый раз проходит через сложные испытания.

«НАЧАЛ ТЯНУТЬСЯ К ИГРУШКАМ»

Мамы детей с пороками сердца, с которыми общается Елена, сначала давали ей надежду: после операции Гленна ее сынок начнет ползать, а потом и пойдет. К сожалению, чуда не произошло, но семья не опустила руки. Сына начали водить на реабилитацию в Улан-Удэ, потом — в Брянской области, где жила семья. Паша сам смог ползать на животе, тянуться к игрушкам.

— Он все чаще пробует вставать на четвереньки, хотя я чувствую, что до полноценного ползания далеко. С мелкой моторикой еще остаются проблемы. Все мысли и эмоции он выражает голосом, мимикой. Но мы уже привыкли понимать его так. Очень требовательный парень, — рассказывает Елена.

Паша с младшим братом. Фото: предоставлено Еленой Первушовой.

Впереди у мальчика третий этап лечения в Новосибирске — операция Фонтена. Ее сделают в клинике Мешалкина.

— Удивительно, но это место, которое нам ни разу не отказало. И вот в этот раз дали выписку, а в ней дата нашей следующей госпитализации: 12 декабря. А 13 декабря Паше исполняется 5 лет, в эту дату ему делали Норвуд. Круг замкнулся. А я в знаки верю, — рассказала Елена. — Очень надеюсь, что после Фонтена Пашка станет лучше развиваться, будет сообразительнее, умнее, качество жизни повысится. Мы так этого хотим.

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