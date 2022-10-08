Родителей за 9 месяцев не нашли: что стало с девочкой, которую выкинули в коробке на трассе под Новосибирском

Девочка растет в приемной семье. Фото: Минздрав Новосибирской области.

Эта история ровно девять месяцев назад заставила плакать всю страну: 7 января новорожденную девочку выбросили в коробке на трассе у новосибирского села Сосновка. Пятеро подростков случайно нашли кроху. Живой! Один из спасителей найденыша - Ренат Литвинов – позвонил своему папе. Родители парня приехали, отвезли девочку в больницу. Чудо, что малышка, завернутая в тряпочку, даже не получила обморожения и была абсолютно здоровой.

Родители Рената привезли малышку в больницу. Фото: личный архив.

Литвиновы хотели оставить девочку себе, но за младенцем без проблем со здоровьем тут же выстроилась очередь из усыновителей. Чтобы забрать младенца, кандидаты должны были пройти школу приемных родителей. Литвиновы под это требование не подходили – ни в какой школе приемных родителей они до того, как найти ребенка, не учились. И тогда опека отдала найденыша семье, которая была первой в очереди на усыновление. Весной ее официально удочерили.

Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, что стало с девочкой спустя 9 месяцев после того, как ее спас Ренат Литвинов с друзьями. О судьбе малышки рассказала Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

- Девочка больше полугода находится в семье, которая ее усыновила, с ней все в порядке, - пояснила КП-Новосибирск Надежда Николаевна. – Семья очень ответственная, они заботятся о ребенке. Мы держим ситуацию на контроле, никаких нареканий к приемным родителям нет. И они сами за это время ни разу не обращались в опеку с просьбой вернуть ребенка – семья со всем справляется.

Родителей девочки до сих пор ищут. Фото: Минздрав Новосибирской области.

А что же до биологических родителей девочки, то до сих пор так и неизвестно, кто они.

- Найти их не удалось, - пояснил источник КП-Новосибирск. – Прорабатывали все версии: и то, что это местные жители, и то, что родить девочку могла женщина из другого региона, которая была проездом.

Однако юристы подчеркивают: биородители, если объявятся, то могут претендовать на ребенка.

- В соответствии со ст 141 Семейного кодекса РФ, усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Суд вправе отменить усыновление ребенка и по другим основаниям, исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка, - объясняет Ксения Егорова, юрист Новосибирской городской общественной организации усыновителей «День аиста». - В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» есть разъяснения об отмене усыновления. Она может быть и не по вине усыновителя. Обстоятельства, при которых такое может случиться, разнообразны: к примеру, мать заставили бросить ребенка, отобрали младенца обманом.

Ст. 142 Семейного кодекса в числе лиц, имеющих право требовать отмены усыновления, называет и родителей ребенка. Сама процедура по отмене усыновления проходит в суде. И если возникнет ситуация, что биородители захотят вернуть девочку, предстоят долгие разбирательства.

- Несколько лет назад был эпизод с отменой усыновления по инициативе кровной семьи, первая инстанция вынесла решение об отмене, вторая инстанция - решение первой инстанции отменила, усыновление оставила без изменений, кровной семье в иске было отказано, - продолжает Ксения Егорова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Растирала ручки, ножки»: врачи рассказали, как спасали ребенка, выкинутого на мороз в коробке под Новосибирском

Врачи рассказали о состоянии младенца, брошенного в коробке на трассе под Новосибирском (подробнее).

«Из коробки кто-то пищал»: подростки спасли младенца, выкинутого в мороз на трассе под Новосибирском

Находка на обочине дороги заставила ахнуть всю компанию - это была новорождённая девочка (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер