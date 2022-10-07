В Новосибирске семья девочки, которая выпила йогурт и умерла, добилась возбуждения нового дела

Аделину могла спасти операция. Фото: предоставлено семьей Кинчаровых.

Новый поворот получило расследование гибели 2-летней Аделины Кинчаровой из Новосибирска благодаря публикации в «Комсомолке». Напомним, в январе 2020 года девочка выпила йогурт, после чего ей резко стало плохо. Перепуганная мама вызвала скорую, их увезли в больницу. Там девочке сделали рентген, ее осмотрел хирург, который диагностировал ей диабет и отправил в другую клинику. Спустя несколько часов малышка умерла в больнице.

Позже выяснилось, что у девочки была кишечная непроходимость. Хирург из первой больницы, который не увидел это на рентген-снимках, уже попал под суд. Его обвиняют по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) — это до пяти лет лишения свободы.

Но семья Аделины после получения экспертизы стала настаивать на возбуждении еще одного уголовного дела. Родные девочки требовали предъявить обвинения врачу-реаниматологу из второй клиники, где девочка умерла. Вот, что говорилось в результатах экспертизы, которые Кинчаровы предоставили КП-Новосибирск:

- У матери имелся рентгеновский снимок, одного взгляда на который было достаточно для постановки диагноза механической кишечной непроходимости, что являлось основанием к выполнению экстренного хирургического вмешательства. Педиатр и реаниматолог, осматривавшие ребенка при поступлении, если они сами не владеют «чтением» рентгеновского снимка, обязаны были показать его квалифицированному хирургу. Правильная организация лечения подразумевала только выполнение экстренной хирургической операции, для которой имелись возможности.

После публикации в «Комсомолке» в дело вмешался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: он поручил рассмотреть доводы матери и предоставить доклад о ситуации. 7 октября стало известно, что доводы Кинчаровых следствие услышало:

- Возбуждено второе уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки, - пояснили КП-Новосибирск в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Статья, по которой грозит наказание реаниматологу, – ч.2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Если вина врача будет доказана, то медику грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.

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