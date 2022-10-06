«Парни, пусть носки вас согреют»: пенсионерки из сибирской глубинки вяжут вещи мобилизованным

Елена Янцен надеется, что подарки из сибирской глубинки согреют парней. Фото: предоставлено Еленой Янцен

Бабушки из села Новоспасск придумали, как могут помочь мобилизованным: они вяжут для них носки. Идею поддержали уже и в других районах области. Подробности теплой истории - в материале КП-Новосибирск.

Инициатором выступила 57-летняя Елена Янцен из села Новоспасск Барабинского района. Женщина вяжет с самого детства. Шустро управляться со спицами ее научила мама.

- В 1980-х годах покупала платки за 15 копеек и распускала их, вязала из этих ниток пинетки и тапочки. Вязание было моим заработком и когда была в декрете. Вязала варежки, носки, сдавала их в комиссионку. На эти деньги жили, - рассказала КП-Новосибирск Елена Янцен, пенсионерка. - Сейчас же вязание - это моя отдушина, мой антистресс, лекарство вместо таблеток.

Идея направить хобби в благотворительное русло пришла женщине после объявления частичной мобилизации. Семью Елены это тоже коснулось.

- У меня племянник - в Омске на сборах, его как раз мобилизовали. На днях младшего сына забирают на срочную службу, - продолжает вязальщица. - Так что это был зов сердца - помочь ребятам, которые будут защищать страну. Еще я попросила знакомую девочку обзвонить местных вязальщиц - так мы объединились и вяжем для ребят.

Некоторые вязальщицы подходят к выбору цветов креативно. Фото: Маргарита Федянкина

Чтобы привлечь больше внимания к импровизированной акции, Елена разместила пост в социальных сетях. Единственная проблема - уже не хватает пряжи.

- Для того чтобы связать одну пару носков, нужно 100 граммов пряжи. Это один моток, а стоит он от 25 до 250 рублей. Цена зависит от метража и качества. В посте я написала, что нам нужна пряжа. Или люди могут переводить деньги на карту, и мы сами ее купим. Люди активно подключились, - говорит женщина.

К качеству материала бабушки относятся придирчиво. Выбирают шерсть или полушерсть, иногда акрил с полупуховыми нитками. Какого-то определенного плана по производству у вязальщиц нет: все вяжут в меру своих возможностей.

Те, кто не может помочь пряжей, переводят деньги. Фото: предоставлено Еленой Янцен

На помощь рукодельницам пришел глава Новоспасского сельсовета. Он сказал, что организует доставку в пункт сбора гуманитарной помощи.

- Мы будем отправлять носки раз в неделю одной большой партией, - объясняет Елена. - Мы делаем упор на мужские носки, но узнали из интернета, что среди военнослужащих есть и женщины. Думаем, кого-то из наших девочек-вязальщиц перепрофилируем на вязание женских пар. Ну и плюс ко всему дети из школы передают письма. Тоже будем вкладывать их в посылки.

64-летняя Зоя Васильевна Иванова тоже поддержала идею односельчанки. Умело орудовать спицами ее научила мама.

- Ну а как пройти мимо этого? Хочется помочь солдатам хоть немножко. Из нашего села были мобилизованные, у меня самой два сына, их тоже могут прихватить. Думаю, эти носки парней там согреют, будут напоминать им о доме, - поделилась с КП-Новосибирск Зоя Иванова.

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