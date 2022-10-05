С онлайн-сервисом DRON.DIGITAL можно запустить рекламу из любой точки мира

Фото: DRON.DIGITAL

Онлайн-сервис для самостоятельной закупки наружной рекламы DRON.DIGITAL дарит всем новым клиентам 10 000 рублей на продвижение бизнеса. На всех этапах работы клиентов сопровождает квалифицированная служба поддержки.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО?

Запуск рекламы стал таким же легким, как заказ еды или вызов такси. С DRON.DIGITAL наружная реклама доступна для малого и среднего бизнеса по стоимости и удобству в работе.

В вашем распоряжении более 150 digital-экранов Новосибирска, расположенных в локациях с большим трафиком, на пересечении крупных магистралей и центральных улиц. К тому же вы можете из любой точки мира единовременно запустить рекламу сразу в нескольких городах - DRON предлагает более 2000 экранов по всей России.

- После регистрации в качестве приветственного бонуса вам будут зачислены 10 000 рублей на счет личного кабинета. Этого достаточно, чтобы запустить охватную рекламную кампанию: размещение в течение недели на 10 рекламных экранах с большим трафиком. Такая трансляция дает почти 100 тысяч контактов с аудиторией города за неделю.

ДЛЯ КОГО?

Для тех, кто хочет продвигать свой бизнес без ограничений: вне зависимости от географии, на удаленке, в дороге, имея под рукой только гаджет с выходом в интернет. С DRON.DIGITAL можно использовать привычный инструмент интернет-продвижения в офлайн-режиме, бесплатно попробовать новый технологичный сервис и самостоятельно закупать рекламу.

Предложение поможет малому и среднему бизнесу выйти на новый канал коммуникации со своей аудиторией и найти новых клиентов благодаря охватной адресной программе.

КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Зарегистрироваться на DRON.DIGITAL, загрузить рекламный ролик на сайт и выбрать параметры рекламной кампании.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ?

С помощью круглосуточной трансляции выбранных рекламных экранов и подробными данными статистики в режиме реального времени.

Техническая поддержка поможет на всех этапах работы. Специалисты DRON помогут зарегистрироваться, настроить рекламную кампанию, выгрузить отчет и многое другое. Команда DRON регулярно проводит обучение на вебинарах, отвечая на все вопросы в прямом эфире.

Внимание: подробности уточняйте у менеджеров по телефону (383) 209-23-85 и на сайте DRON.DIGITAL.

DRON.DIGITAL - одна из самых экспертных региональных площадок, с помощью которой более 1500 клиентов размещают наружную рекламу в 34 городах России. Рекламодатели получают доступ к инвентарю более 50 операторов - в систему интегрировано более 2000 digital-экранов компаний «Дизайнмастер», Gallery, «Постер», «Реклама центр», «Хэт-трик», «Медиатрон», РИМ и др.

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