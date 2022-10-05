Из каратистов в баскетболисты: новосибирец рассказал, как целый год менял походку

Кирилл занимается баскетболом со второго класса. Фото: Личный архив

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники… Но мало кто задумывается о том, сколько на это нужно сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!».

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Кирилл Лифашин занимается баскетболом с 8 лет: пошел бы раньше, да нужно было дорасти, чтобы добрасывать мяч до кольца. Поэтому успел походить на гимнастику, танцы и даже 4 года успешно занимался карате. Правда, после восточных единоборств пришлось почти год менять походку: в карате важна резкость, а в баскетболе - плавность. Поэтому и поступь у спортсменов различается: каратисты топают, а баскетболисты двигаются словно кошки. После пробных занятий во втором классе Кирилл однозначно сделал выбор в пользу баскетбола.

- На сына не давил и не подталкивал, но, конечно, был рад, что его зацепил этот спорт, я сам в прошлом играл в баскетбол. Если в карате каждый сам за себя, то в баскетболе все иначе: это команда, особый дух, семья, - рассказал «Комсомольской правде» отец спортсмена Валентин Лифашин.

С родителями и младшим братишкой. Фото: Личный архив

По словам Кирилла, здорово, что отец в баскетбольной теме: даже пару раз подменял тренера, когда тот не смог прийти. А еще у него подрастает младшая смена - братишка, которому почти 4 года и его уже записали в набор.

- Пас давать умеет, с мячом познакомился раньше меня. Думаю, тоже пойдет в баскетбол, в любом случае попробует, - уверен Кирилл.

КУРГАН ИЗ СЛАДОСТЕЙ

День юного баскетболиста расписан по минутам: учеба, дорога в зал, тренировки, уроки... Занимается пять раз в неделю по два часа. Конечно, были моменты, когда накапливалась усталость, появлялась апатия. Но такие периоды просто нужно переждать, считает Кирилл. Из-за лени или перепадов настроения тренировки никогда не пропускал, ведь это то, к чему лежит душа, а не навязанная кем-то обязанность.

С самого начала и по сей день тренером баскетболиста остается Юрий Борисович Жулябин (в настоящее время в команде два тренера - Ю. Б. Жулябин и А. А. Лебедев). Когда в спортивной школе «Триумф» открылось отделение баскетбола, вся команда Кирилла перешла сюда за своим тренером. Юрий Борисович уделяет время не только продуманным тренировкам, но и чему-то новому, старается увлечь ребят, чтобы занятия не превращались в рутину. Поддерживает командный дух, чтобы все чувствовали себя одной семьей. Но подготовка и дисциплина у Жулябина остаются на высоте.

Фото: Личный архив

- Когда мы были еще детьми и поехали на сборы в лагерь, родители передавали нам всякую «контрабанду»: шоколадки и другие сладости. Юрий Борисович все это конфисковывал, потому что спортивный режим важен и надо соблюдать спортивное питание. А если дети наелись сладостей, их никакая еда, даже самая полезная, больше не интересует. В 9 - 10 лет мало кто думает о пользе для организма. К концу смены у тренера в комнате вырос целый курган из этих пакетов с конфетами. Он потом его сфотографировал и родителям эти фотки отправил, - с улыбкой вспоминает Кирилл.

В ЮНОШЕСКУЮ СБОРНУЮ РОССИИ

Роль тренера в жизни спортсмена переоценить, конечно, сложно. Именно он прививает ребенку любовь к спорту, участвует в формировании характера. А если и сам ребенок старается, и родители всегда готовы к любой поддержке, добиться можно многого. Через 8 лет тренировок подопечный Юрия Жулябина вошел в команду детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) баскетбольного клуба «Новосибирск». А в 2021 году 16-летний Кирилл Лифашин как один из самых перспективных игроков в стране по своему возрасту вошел в расширенный состав юношеской сборной команды России. Рост Кирилла - 195 сантиметров, он в хорошей физической форме, и сегодня парень имеет большие перспективы вырасти в профессионального баскетболиста высокого уровня.

Кирилл Лифашин: «Баскетбол нравился мне всегда!». Фото: Личный архив

ВРЕМЯ ВСЕ РАССТАВИТ ПО МЕСТАМ

Как и в любом профессиональном спорте, в баскетболе случаются травмы. Но отец спортсмена считает, что это не повод отказываться от тренировок: никто наверняка не знает, где поджидают возможные неприятности и где нужно подстелить соломку. Кирилл самую серьезную травму получил на новогодней игре, которую устраивали как развлечение, с конкурсами и подарками. Неудачно упал, в итоге рука напополам. На следующий год на той же игре в тот же день уже его отец порвал связки так, что потребовалась серьезная операция. Именно поэтому мама не смотрит выступления сына - очень переживает за него, волнуется. Она работала и в травматологии, и в ожоговом отделении. Повидала всякое, но справляться с волнением за сына ей до сих пор сложно. Зато отец всегда на соревнованиях, а если не может присутствовать лично, обязательно смотрит трансляцию.

Кирилл за свою спортивную карьеру объехал множество городов. Больше всего ему понравилось в Казани - говорит, там даже лучше, чем в Москве. Его приглашали в Краснодар, Питер. Но одиннадцатиклассник пока не готов покидать родной город, а какое решение примет в будущем, не загадывает, время все расставит по своим местам.

Чтобы обыграть соперников, нужно моментально реагировать на любые ситуации. Фото: Личный архив

«КОРОНУ НЕ НАДЕВАТЬ!»

Кирилл по гороскопу - Овен. Как и положено настоящим Овнам, очень упертый. Говорит, что характером пошел в отца, целеустремленностью и настойчивостью тоже в него. Отец с улыбкой отмахивается от такой версии - считает, эти качества даны свыше, он к ним не особо причастен. Но искренне рад тому, что его ребенок с самого детства умеет ставить перед собой цели и идти к ним, несмотря на препятствия.

- Конечно, горжусь сыном. Тем, как он развивается, сколького достиг, - с теплотой говорит Валентин Лифашин. И тут же добавляет: - Но пусть корону не надевает, потому что это не предел!

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - лидер строительного рынка. В портфеле застройщика 36 объектов. По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир.