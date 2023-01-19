«Нам фантастически повезло»: археологи нашли под Новосибирском золото скифов

Найти неразграбленные курганы сейчас - большая редкость для археологов. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Археологи СО РАН сделали открытие. В Венгеровском районе Новосибирской области раскопали курган раннего железного века, где 5 из 22 захоронений оказались не разграблены. В могилах были изделия из бронзы, железа, кости, бусины, бисер и две бляшки из золотых пластин. Находкам более 3 тысяч лет. И принадлежали эти предметы скифам. Оказывается, они проживали на данной территории в V веке до нашей эры - III - V веках нашей эры.

ОТГОЛОСКИ ЗАПАДА

Памятник Усть-Тартасские курганы в Венгеровском районе известен еще с XVIII века. Сейчас это самый крупный могильник саргатской культуры раннего железного века. К сожалению, большинство курганов того времени разграблены, и нетронутые захоронения - большая редкость, удача для археологов.

- Нам фантастически повезло. Здесь были найдены замечательные предметы, в том числе из бронзы и золота, великолепные головные уборы в женских захоронениях, целый комплекс сосудов, украшений, - рассказал КП-Новосибирск заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академик Вячеслав Молодин.

В могильнике похоронены женщины и мужчины с более высоким статусом, чем их соплеменники. Фото: Предоставлено Институтом археологии и этнографии СО РАН

Ученые называют этот курган (№ 51) элитным, так как в нем захоронены люди, отличавшиеся от своих соплеменников более высоким социальным статусом (но правителями они, однако, не были). Об этом говорят украшения: судя по ним, женщины смотрелись в зеркала из бронзы и носили на шее бронзовые гривны - ожерелья в виде обруча, а также расшитые бусами, бисером и бляшками головные уборы. Но больше внимание ученых привлекла костяная скульптурка кабана.

- Ее назначение не совсем понятно. Но такие же фигурки - очень похожие, только из золота - встречались в скифских захоронениях на Западе. Так что это отголоски западной цивилизации, которую нам удалось обнаружить в Барабинской лесостепи, - добавил Вячеслав Молодин.

СКИФЫ ЛИ МЫ?

На самом деле следы скифов так далеко на востоке неудивительны. Саргатская археологическая культура родственна культуре скифов и сарматов. А палеогенетики в 2017 году подтвердили генетическое родство между скифами Северного Причерноморья и обитателями юга Сибири этой эпохи.

Но что касается поиска возможных потомков скифов среди современных жителей Сибири, то ученые поясняют: анализ ДНК не может доказать нашу прямую связь с древними народами.

- Нужно представлять временную разницу в несколько тысячелетий, сложность и запутанность демографических процессов в Евразии, особенно в степном поясе. Я хотел бы особо отметить этот момент, чтобы избежать вольных интерпретаций результатов исследования. В разные эпохи, вплоть до современности, свой вклад в формирование генетического кочевого населения Евразийской степи вносили многочисленные группы. Скифы оставили свой генетический след, хунну и древние тюрки - свой, монголы - свой. Все эти генетические компоненты сильно перемешались и в различных пропорциях вошли в состав генофонда современных народов, происхождение которых связано с Евразийской степью, - пояснил КП-Новосибирск результаты исследования руководитель межинститутского сектора молекулярной палеогенетики ИЦТ СО РАН и ИАЭ СО РАН Александр Пилипенко.

Скифские племена жили на огромной территории - от Тувы и Горного Алтая (алды-бельская, тагарская и пазырыкская культуры на юге Сибири) до Причерноморья (классические скифы). Объединяет кочевников не только генетическая связь, но и культура. Для всех них характерна так называемая «скифская триада»: похожее оружие, элементы конского снаряжения и узнаваемый «звериный стиль» в искусстве.

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