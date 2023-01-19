Заражаются по несколько человек в день: что известно о кори в Новосибирской области на данный момент

Корь распространяется среди непривитых людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области случилась внезапная вспышка болезни, которой никто не ждал. Несколько десятков человек заразились корью. Мы собрали все, что известно о нынешней вспышке на данный момент.

ЗАНЕСЛИ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

С ноября 2022 года корь диагностировали у 45 человек в Новосибирской области, 17 из них - дети. По данным Роспотребнадзора, вирус привез с собой житель Средней Азии в ноябре 2022 года. Обычно в регионе за год регистрируют 1 - 3 случая кори. Но серьезное распространение заболевание получило только в январе, когда начали заражаться по несколько человек в день.

Болезнь попала и в другие регионы. Так, главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова сообщила, что четыре человека, приехавшие на Алтай из Новосибирской области, заболели корью.

МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О ВСПЫШКЕ?

- Мы о говорим о повышенной заболеваемости. Ежегодно регистрируют 1 - 3 случая заболеваемости. Несколько десятков случаев в последний раз было в Новосибирской области в 2018 - 2019 годах - в сумме 85 человек. В 2020 году заражений не было, в 2021-м - единичные случаи, - пояснила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова на пресс-конференции 17 января.

ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ

Следователи начали проверку после повышения заболеваемости корью в регионе. Такое поручение дал глава СК РФ Алесандр Бастрыкин и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину.

ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБОЛЕТЬ - ПОЧТИ 100%

Корь - заразное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем.

- Заболевание, как правило, протекает тяжело. Часто встречаются осложнения: пневмония, отит, ларингит, трахеобронхит, стоматит. Неврологические осложнения регистрируются реже, но приводят к очень тяжелым последствиям. Корь особенно опасна для беременных женщин. Если у вас нет противокоревого иммунитета, то вероятность заболеть после встречи с человеком, болеющим корью, равняется почти 100%, - информирует региональный Роспотребнадзор.

ЗАЩИТА ОТ КОРИ

Самый действенный метод профилактики кори - вакцинация. Ее необходимо проходить при отсутствии медицинских противопоказаний.

- Прочие способы защититься от этой воздушно-капельной инфекции, такие как медицинские маски и антисептики, не имеют такого же эффекта, - предупреждает Лада Самойлова.

Прививка от кори входит в обязательный календарь вакцинации России. Детям первую вакцину вводят в 1 год, ревакцинация - в 6 лет. Не болевшие и не вакцинированные дети и взрослые могут поставить прививку в любом возрасте - две прививки с интервалом 3 месяца.

Если вы не знаете, вакцинированы ли вы, это нужно проверить, сдав анализ на антитела к вирусу кори. Переболевшим пациентам прививка не требуется.

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