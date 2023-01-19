Ребенок, которого сбил депутат на иномарке, отметил день рождения вместе с Никасом Сафроновым

Никас Сафронов встретил гостей у себя дома. Фото: предоставлено Светланой ЧЕРНОМОРОВОЙ.

Поразительная штука - жизнь. Обычно это понимаешь с годами. А вот мальчугану из сибирской глубинки только стукнуло семь, но он уже почувствовал, какие фокусы порой вытворяет судьба. Осенью его сбила машина. Шок, боль, врачи… А зимой он уже в центре Москвы, в гостях у самого медийного художника современности.

«ОН ЕГО ПЕРЕЕХАЛ»

Под машину Богдан (имя и фото публикуем с разрешения его мамы) попал, шагая по дворовой дороге. Из-за угла вынырнула иномарка, и маленький пешеход в момент скрылся под капотом Toyota RAV4. Машина проехала над ним. Ребенку повезло, что оказался между колесами, но после удара автомобиля он лежал на дороге. Водитель вышел, склонился над мальчиком, попытался было поднять, но не стал. Вернулся за руль и уехал.

В больнице ребенка навестили следователи. Фото: СУ СКР по НСО

Мальчика положили в больницу, но, к счастью, обошлось без тяжких последствий. А водитель - им оказался депутат местного райсовета Сергей Мамонтов - поплатился. Провел 11 суток под арестом за то, что скрылся с места ДТП. Лишился мандата и был изгнан из «Единой России».

Еще над ним висело уголовное дело об оставлении в опасности. Не дожидаясь суда, Мамонтов выплатил миллион рублей в качестве компенсации и обещал оплачивать лечение, если последствия ДТП скажутся на здоровье мальчика. Даже подписал соответствующую бумагу. Мать Богдана простила уже бывшего депутата со словами: «Самое главное - это здоровье ребенка».

Учитывая, что преступление нетяжкое, суд согласился на примирение сторон - законом это предусмотрено. Но вмешалась прокуратура, которая не готова отпускать водителя без наказания за преступление. Радио «Комсомольская правда» свою позицию прокомментировал прокурор Новосибирской области Александр Бучман:

- Он его даже в больницу не отвез! Он его переехал! Он видел, что он его переехал. Он бросил ребенка, не понимая, в каком состоянии этот ребенок находится. Виновное лицо должно в данном случае понести ответственность. А то, что он возместил материальный вред, - это его обязанность.

Сергею Мамонтову пришлось вернуться на скамью подсудимых. Ему грозит до года лишения свободы.

НИКАС САФРОНОВ ПОКАЗАЛ МОСКВУ СО СВОЕГО БАЛКОНА

А что Богдан? А Богдан невольно стал знаменитым. История про ДТП оказалась такой резонансной, что за судьбой мальчика следила вся страна. Отложив холсты, листал ленту новостей и Никас Сафронов. Он и его сын Лука решили поддержать маленького сибиряка. И позвали в гости.

- Поступил звонок от Луки, числа 11-го вечером. Пригласил нас приехать, пока Москва красивая. Мы собрались, все планы отменили. И полетели, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама Богдана.

Платить гостям ни за что не понадобилось. Сафроновы взяли затраты на себя. И перелет, и проживание - обо всем позаботились. И организовали матери и сыну экскурсию по Москве.

Богдану понравилось в гостях у художника. Фото: gредоставлено Светланой ЧЕРНОМОРОВОЙ.

Богдан увидел, как потрясающе выглядит Москва-сити, побывал в храме Христа-Спасителя и на Красной площади. Посмотрел представление иллюзионистов братьев Сафроновых. Они, кстати, не родственники Никасу, не ищите здесь связи.

А вот дома у художника Богдан отметил свой седьмой день рождения.

- Он поводил нас по своей квартире, показал, как выглядит Москва с его балкона, сделал разные подарки, подарил картину, - благодарит Светлана. - Приготовил небольшой ужин, посидели, поговорили обо всем.

А торт, которым отметили дату, приготовил один из самых именитых кондитеров России Олег Ильин.

В общем, новый год жизни Богдана начался намного лучше, чем заканчивался предыдущий.

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