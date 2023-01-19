«Чту русские традиции и сейчас попробую эту»: африканец впервые окунулся в купель. Его эмоции не описать!

Вы только посмотрите на эти эмоции! Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Уроженец Нигерии Джуд Ойеволе попробовал русскую традицию - окунание на Крещение в купель. Африканец живет в Новосибирске 14 лет. Здесь он выучился на соцработника, но трудится в сфере развлечений - руководит африканским шоу барабанов. Обожает Россию и пытается следовать традициям.

Джуд живет в России 14 лет. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- 10 лет назад я впервые попробовал интересную русскую забаву - моржевание в проруби. Мы пошли в баню, а уже оттуда нырнули в воду. Сначала я испугался, но уже на третий раз влюбился в это дело. Потом ночью спишь сладко, как младенец. А теперь решил попробовать сделать это без бани - окунуться сразу, как это делают русские в Крещение. Я хоть и не православный, но чту русские традиции и сейчас попробую эту. Для колорита даже надел специальный африканский костюм, - заявил шоумен КП-Новосибирск, садясь к нам в машину в розовой шубе. Увидев наши удивленные взгляды, добавил: - Нет, шубу я сниму!

Окунался Джуд на пляже «Бумеранг». На улице -15 и ветер. У купели нет очереди желающих. Спасатели говорят: «Все ночью пришли».

В палатках можно было переодеться.

- С детьми много было, были и те, кто по нескольку раз окунались. Но и новичков много, кому нужно подробно рассказывать, что и в какой последовательности делать, - говорят дежурные у купели.

Джуд уверенным шагом идет к купели. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

А нашему герою инструкция ни к чему. Джуд вышел из палатки в плавках и леопардовой повязке. Выдохнув, африканец походкой смелого леопарда направился к проруби. И сделал шаг. Смотрим - только дреды над водой торчат.

Джуд окунулся в купель впервые. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Через секунду Джуд вынырнул. От холода аж дыхание сперло. Но, собрав волю в кулак, он окунулся еще дважды.

Для первого раза неплохо! Но без последствий не обошлось. Дреды Джуда из-за сильного ветра покрылись инеем, а кожа на пальце немного потрескалась.

В следующем году африканец планирует окунуться еще раз. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- Все равно ощущения очень клевые! Будто заново родился. Я старался контролировать свое дыхание. Старался держать его ровно - так холод ощущается меньше. Советую всем этот лайфхак. В общем, мне понравилось! В следующем году обязательно повторю этот опыт! - поделился своими впечатлениями Джуд, отогреваясь в машине горячим кофе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber