Фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2023: лучшие кадры из купелей

Окунутьс яв прорубь пришли сотни человек.
Фото: Никита МАНЬКО
В полночь19 января самые смелые окунаются в проруби с ледяной водой, отмечая Крещение. В праздник в городе будут работать шесть купелей, еще 23 откроются в других районах области. Мы побывали у круглосуточных купелей собрали для вас лучшие фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2023.
К купели на Затоне выстроилась большая очередь.
Фото: Никита МАНЬКО
К купели на Затоне, возле дома №37 на улице Заобской, выстроились больше ста человек. Такие же большие очереди ожидаются и у других прорубей.
Спасатели следят за безопасностью.
Фото: Никита МАНЬКО
По предположению регионального МЧС, в этом году в проруби окунутся около 20 тысяч сибиряков, включая и тех, что искупаются утром.
Возле купелей поставлены теплые палатки.
Фото: Никита МАНЬКО
Около купелей развернуты палатки, где люди могут согреться и переодеться после окунания в ледяную воду. На месте дежурят спасатели и скорая помощь.
До купаний остается несколько минут.
Фото: Никита МАНЬКО
Для безопасности сибиряков вокруг купелей постелена солома.
Священнослужители освятили воду в купели.
Фото: Никита МАНЬКО
Купель на Затоне будет работать до полуночи 20 января.
Фото: Никита МАНЬКО
С погодой сегодня повезло: температура опустилась только до -13 градусов. Но врачи рекомендуют окунаться в ледяную воду только тем, кто закален.
Не все рискнули окунуться в ледяную воду только в купальниках.
Фото: Никита МАНЬКО
К слову, нырнуть решились не только взрослые, но и дети. Самостоятельно ребятишкам купаться в проруби нельзя, поэтому родители держат их на руках.
Были и те, кто пришел с детьми.
Фото: Никита МАНЬКО
Из 29 купелей 8 будут работать круглосуточно.
Купель на Затоне будет работать до полуночи 20 января.
Фото: Никита МАНЬКО
вдвоем погружаться в ледяную воду не так страшно.
Фото: Никита МАНЬКО
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