Фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2023: лучшие кадры из купелей

Окунутьс яв прорубь пришли сотни человек. Фото: Никита МАНЬКО

В полночь19 января самые смелые окунаются в проруби с ледяной водой, отмечая Крещение. В праздник в городе будут работать шесть купелей, еще 23 откроются в других районах области. Мы побывали у круглосуточных купелей собрали для вас лучшие фото и видео ночных купаний на Крещение в Новосибирске 2023.

К купели на Затоне выстроилась большая очередь. Фото: Никита МАНЬКО

К купели на Затоне, возле дома №37 на улице Заобской, выстроились больше ста человек. Такие же большие очереди ожидаются и у других прорубей.

Спасатели следят за безопасностью. Фото: Никита МАНЬКО

По предположению регионального МЧС, в этом году в проруби окунутся около 20 тысяч сибиряков, включая и тех, что искупаются утром.

Возле купелей поставлены теплые палатки. Фото: Никита МАНЬКО

Около купелей развернуты палатки, где люди могут согреться и переодеться после окунания в ледяную воду. На месте дежурят спасатели и скорая помощь.

До купаний остается несколько минут. Фото: Никита МАНЬКО

Для безопасности сибиряков вокруг купелей постелена солома.

Священнослужители освятили воду в купели. Фото: Никита МАНЬКО

Купель на Затоне будет работать до полуночи 20 января. Фото: Никита МАНЬКО

С погодой сегодня повезло: температура опустилась только до -13 градусов. Но врачи рекомендуют окунаться в ледяную воду только тем, кто закален.

Не все рискнули окунуться в ледяную воду только в купальниках. Фото: Никита МАНЬКО

К слову, нырнуть решились не только взрослые, но и дети. Самостоятельно ребятишкам купаться в проруби нельзя, поэтому родители держат их на руках.

Были и те, кто пришел с детьми. Фото: Никита МАНЬКО

Из 29 купелей 8 будут работать круглосуточно.

Купель на Затоне будет работать до полуночи 20 января. Фото: Никита МАНЬКО

вдвоем погружаться в ледяную воду не так страшно. Фото: Никита МАНЬКО

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