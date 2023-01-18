Дочке сибирячки, погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак, выплатили 300 тысяч

Бывший муж сибирячки уверяет, что не успел обжаловать приговор. Фото: соцсети.

Прошло три месяца, как суд поставил точку в громком деле об аварии с участием Ксении Собчак. Напомним, страшное ДТП произошло 9 октября 2021 года в Сочи. На автодороге «Адлер-Альпика Сервис» водитель «Майбаха», в котором находилась телеведущая, выехал на встречку и врезался в «Фольксваген». Фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова, которая ехала в «Фольксвагене», погибла на месте ДТП.

Суд отправил виновника аварии - водителя Олега Цоя – в колонию. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с бывшим мужем Екатерины – Антоном, чтобы узнать, обжаловала ли в итоге семья приговор.

- Жалоб никаких я не подавал, да и технической возможности для этого не было: долго не отдавали на руки решение суда, и все сроки для апелляции прошли, - объяснил КП-Новосибирск Антон. – Хотя в этой истории меня лично ничего не устроило. Пришлось столкнуться с большим количеством явной несправедливости, беспринципности участников этого процесса. На мой взгляд, Ксения Собчак и ее компания всячески пытались себя обелить. И перешли все мыслимые и немыслимые границы. Главный их посыл был в том, что я якобы не занимался своим ребенком, и даже от него отстранен. Распространяли несусветную ложь, которая не имеет даже близко никакого отношения к действительности.

- Самим приговором вы довольны?

- Водитель получил 2 года колонии-поселения, но следует учитывать, что год он уже отсидел под домашним арестом, это время засчитывается. По большому счету, я и не ожидал от этого следствия ничего большего…

- Вашу дочку признали потерпевшей?

- Да, а водитель выплатил 300 тысяч рублей. Смешно, конечно… Мать ведь ребенку никто не вернет, - заявил в интервью КП-Новосибирск Антон, который сейчас сам воспитывает дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего мужа сибирячки, погибшей в ДТП с участием Собчак, возмутили слова ведущей об опеке над его дочкой

Родные умершей женщины уверяют, что девочка живет с папой, и никто ее забирать не собирается (подробнее).

Дочь сибирячки, погибшей в ДТП с участием Собчак, не признали потерпевшей

Сама телеведущая перестала выходить с семьей на связь, водитель так и не извинился (подробнее).

«Ее помощь нас не интересует»: Ксения Собчак связалась с семьей Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии

Об этом КП-Новосибирск рассказал бывший муж сибирячки. Он сейчас вместе с родными занимается организацией ее похорон (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер