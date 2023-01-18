«Стыдно-то как»: пенсионерок в магазине обвинили в краже водки и заставили купить охране кофе и зажигалки на 1500 рублей

Людмила Васильевна уверяет, что случайно не оплатила алкоголь. Фото: предоставлено героиней публикации.

Скандал произошел в одном из супермаркетов на улице Зорге в Новосибирске. 63-летняя пенсионерка Людмила Васильевна (фамилию не публикуем по просьбе женщины. - Ред.) пришла туда с подругой, чтобы купить продукты к старому Новому году - женщины собирались в гости к общей знакомой.

- Мы рассчитались за покупки - вышло более 1000 рублей. Потом пошли к стойке, чтобы переложить продукты из корзины в пакет. Тут к нам подошел охранник, попросил показать чек, а мы его даже не взяли на кассе. И он сказал при всех покупателях: «Вы не заплатили за водку!», - поделилась с КП-Новосибирск Людмила Васильевна. - А мы с подругой даже не видели, что маленькая бутылка завалилась за сумки и мы не рассчитались за нее. Она стоила-то около 150 рублей.

Пенсионерки тут же заверили, что оплатят спиртное. Но им предложили пройти в служебное помещение.

- Стыдно-то как! Все происходило на глазах у других покупателей, - описывает ситуацию Людмила Васильевна. - В подсобке мы пытались объяснить администратору, что не воровки, прилично одеты, готовы заплатить. Но в ответ услышали: «Все так говорят». И нам предложили: либо мы платим штраф - 1500 рублей, либо вызовут полицию. Мы были в таком шоке от происходящего, что согласились на штраф.

Дальше, со слов женщины, их снова повели на кассу.

- Нам сказали купить кофе на 1500 рублей. Но немного не хватило до суммы штрафа, поэтому к покупкам добавили еще две зажигалки, - рассказала КП-Новосибирск Людмила Васильевна. - Я за все заплатила, но чека за эту покупку нам не дали, как и самих товаров. Кому достался потом это кофе - не знаю. Наверное, обеспечили им охрану да других сотрудников магазина…

Алкоголь, как уверяет пожилая сибирячка, им тоже не отдали.

В самой же сети супермаркетов ситуацию комментируют коротко:

- По вашему обращению проведут разбирательство.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Вот что советует юрист Константин Зиновьев:

- Данную ситуацию можно расценивать как вымогательство со стороны сотрудников магазина, это часть 2 статьи 163 УК РФ. Во-первых, охранники - не сотрудники полиции, они не имеют никакого права задерживать покупателей и уводить в служебные помещения. Единственное, что они могут, - вызвать полицию. Пенсионерки в принципе были не обязаны выполнять требования охранника и могли уйти из магазина. Во-вторых, какой-либо штраф человеку может назначить только суд - у сотрудников магазина нет таких полномочий. И требовать 1500 рублей они не имели права, как и заставлять покупать товар на эту сумму. Советую пенсионеркам идти в полицию и писать заявление на сотрудников магазина.

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