«В отдаленном центре безопаснее»: Новосибирск снова предложили сделать столицей России

Новосибирск уже несколько раз предлагали сделать столицей России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Разговоры о том, чтобы перенести столицу России из Москвы в Новосибирск, идут уже давно. 17 января об этом вспомнили снова: сделать столицу Сибири еще и столицей всей страны предложил первый губернатор Свердловской области, бывший сенатор РФ Эдуард Россель на выступлении перед студентами Уральского института управления РАНХиГС в Екатеринбурге.

Но если раньше перенос центра в Сибирь был просто абстрактным размышлением на тему «А что, если?..», то сейчас предложение прозвучало в другом контексте.

Студенты задали Росселю вопрос:

- Может, сейчас стоит передислоцировать столицу в Екатеринбург, подальше от границ?

- Не дай бог. Столицу надо менять, но лучше - Новосибирск, - ответил политик, аргументировав решение тем, что в случае нападения потенциальных противников на отдаленный город силы ПВО успеют сработать качественнее.

Мы задали вопрос экспертам: действительно ли стоит перенести столицу в другой город?

«ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ - ПРИБЛИЗИТЬСЯ К АЗИИ»

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова предложение Росселя поддержала:

- Лично я за эту идею. У Новосибирска выгодное географическое положение - между Европой и Азией, между востоком и западом. К тому же Россия делает шаги в сторону Азии, поэтому переместиться в сторону востока было бы очень верным решением.

«ЭТО ВРЯД ЛИ ОСУЩЕСТВИМО»

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя поддержала предложение Росселя. По ее словам, с точки зрения безопасности столице действительно лучше находиться подальше от границ. Но такой проект вряд ли реализуют.

- Само географическое положение Новосибирска тяготеет к столичному варианту. Но что касается размещения производства, благоустройства и всех остальных столичных позиций, то Новосибирск сильно недотягивает. Безусловно, если столица переедет, у города будет совсем другой внешний вид, появится лоск. Но, думаю, в перспективе вряд ли можно рассчитывать на решение этого вопроса, как бы ни хотелось нам, сибирякам, чтобы это случилось. Москва - мать наших городов, от нее никто отказываться не станет. Там уже налаженная логистика, транспортные и торговые пути, - поделилась размышлениями с КП-Новосибирск Вера Ганзя.

Политолог и политтехнолог Евгений Минченко высказался еще пессимистичнее:

- Шансы на то, что Новосибирск станет новой столицей, равны нулю. В том числе и потому, что инфраструктурно, при всей любви к этому прекрасному городу, Новосибирск не очень удачно спроектирован для того, чтобы осуществлять столичные функции. Перенос столицы - дело непростое. И логистика выстроена очень «москвоцентрично». Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе такая вероятность ничтожно мала.

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