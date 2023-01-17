Легла под нож и собралась повторно замуж

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В неполные 36 жизнь Тамары (имя изменено по просьбе героини) начала потихоньку разваливаться. Муж обижал упреками, даже в гостях мог со смехом назвать ее Винни-Пухом. Постоянно говорил, что женился на аппетитной девушке, а сейчас живет не пойми с кем. Стал пропадать вечерами, приходил поздно и разговаривал сквозь зубы. Больно было и от того, что не получалось завести малыша: Тамара втайне надеялась, что ребеночек поможет наладить отношения.

Она всегда была пышечкой, но раньше плавные формы придавали ей особое очарование. На здоровье тоже поначалу не жаловалась, порхала, как птичка, ухаживала и за собой, и за домом, и за мужем. Но вес незаметно прибавлялся, фигура поплыла. Теперь стоило подняться пару пролетов по лестнице - покрывалась потом и начинала дышать, словно загнанная лошадь. Обуться перед выходом на улицу стало отдельным приключением с выглядыванием собственных ног из-под обвисшего живота. После обувания приходилось несколько минут ждать, пока перестанет кружиться голова и успокоится сердце. Сложнее стало уделять уйму времени на макияж, прическу. Да и поддерживать уют в доме почему-то совсем не хотелось.

После того, как однажды муж не ночевал дома два дня, а в ответ на вопрос: «Где был?» - лишь ухмыльнулся, Тамара решила: хватит с нее обид и унижений! Да, она не идеальная. Но она достойна уважения, любви и нормальной жизни. Женщина подала на развод.

ВРЕМЯ МОКРЫХ ПОДУШЕК

Это было время мокрых от слез подушек и череды посиделок с подругами, которые пытались вытянуть ее из состояния апатии.

- Как-то я проходила мимо зеркала. Разделась, рассмотрела себя со всех сторон, а потом села на пол и разрыдалась. Наревелась от души, а потом подумала: ну, что есть, то есть. Кто еще обо мне позаботится, если не я? Кто поможет стать лучше, красивее? Кто полюбит меня, если я сама на себя смотреть не хочу и сижу лью слезы в три ручья? - вспоминает Тамара.

Она начала обзванивать тренажерки, изучать семинары диетологов и с головой окунулась в соцсети, пытаясь найти для себя решение проблемы. Наткнулась на форум, где обсуждали проблемы лишнего веса и похудения. Там прочитала: диеты могут и не помочь. В некоторых случаях, чтобы избавиться от лишнего веса, может помочь только операция. Тамара понимала, что ее живот растянулся и все эти складки из кожи уже просто не могут исчезнуть самостоятельно. Мысль об операции Тамару пугала.

«СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ!»

Операции в области живота по удалению лишней кожи и жира (абдоминопластика) проводят под общим наркозом. Это стало самым большим страхом для Тамары: до этого никаких операций под общим наркозом у нее не было. Женщина боялась не проснуться.

Подруги отговаривали Тамару: «Пусть толстая, зато живая!» Не со зла говорили, конечно, просто переживали за нее. Зато на форуме про похудение ее поддержали: это нормальный страх, самый распространенный. Тут главное - довериться своему лечащему хирургу и верить, что все будет хорошо. Оперировал Тамарин живот Илья Владимирович Назаров.

После операции прошло уже полтора года. Сейчас вес Тамары 92 килограмма. В тренажерный зал она так и не пошла, зато собирается повторно замуж. Ждет ребенка. Будущий муж к ее формам не придирается, уверяет, что любит крупненьких женщин. Сама же Тамара говорит, что после операции стало легче дышать. Теперь она может спокойно подняться на пятый этаж без одышки и остановок на каждом лестничном пролете. Да и кроссовки шнурует сама, без нервов и головокружений.