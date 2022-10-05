«Испортили моего пса!»: у дворняги отвалились уши после анализов в новосибирской ветклинике

Отмершие кончики уха Чугуну удалили. Фото: предоставлено Ольгой БОНДАРЕВОЙ.

Жительница Новосибирска Ольга Бондарева обвинила ветеринаров в том, что из-за них у ее пса отвалились уши. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

- Чугун появился в нашей семье 4 месяца назад: мы нашли его брошенным на дороге. Он тогда явно только родился, даже толком еще не видел - совсем малышом был. Забрали его домой и не смогли расстаться, - поделилась с КП-Новосибирск Ольга.

Сибирячка говорит, когда Чугун стал подрастать, все удивлялись, что уши у него как у породистого пса.

- Обычно у дворняжек уши не стоят, а у Чугуна они были приподняты, как у породистой овчарки. Я очень им гордилась, а все знакомые восхищались, какой он у нас красавчик, - продолжает Ольга.

Таким Чугун был до укуса клеща. Фото: предоставлено Ольгой БОНДАРЕВОЙ.

В начале сентября с Чугуном приключилась беда.

- Наш пес подцепил клеща на поляне для выгула собак. Клеща мы сразу сняли, но он успел укусить пса, - рассказывает Ольга. - На следующий день Чугун проснулся вялым, а к вечеру ему стало совсем плохо, начало трясти.

Хозяева повезли дворнягу в ветеринарную клинику, там, по словам Ольги, у пса взяли кровь из ушей на анализ и поставили диагноз: «бабезиоз».

- Нам предложили оставить собаку в стационаре, мы согласились. Но когда мы показали список препаратов, которыми лечат Чугуна, знакомой собачнице, она сказала: «Забирайте немедленно его оттуда, они вам угробят пса! Нельзя маленьким щенкам давать такие лекарства!», - вспоминает сибирячка. - Мы решили забрать собаку: заплатили за проведенное лечение более 10 тысяч рублей. Когда нам отдавали Чугуна, я сразу заметила, что уши у него опущены. Подумала, что это из-за общего состояния собаки.

Ольга говорит, что Чугуну провели более щадящее лечение, с каждым днем ему становилось все лучше. Но с ушами начались серьезные проблемы.

- Сначала я заметила, что кончики ушей опухли и посинели. Когда Чугун уже встал на ноги и бегал, уши так и остались висеть. Спустя еще несколько дней помыли его, а ухо, видимо, отмокло и начало отрываться. Я сразу повезла пса в клинику, и девушка из хирургии сказала: «Так уши у собаки отмерли». Я была в шоке, если честно. Когда мы зашли в кабинет, она просто с легкостью оторвала у щенка оба кончика уха, - уверяет Ольга. - Моя версия случившегося: когда у Чугуна брали анализы после укуса клеща, неверно сделали надрез на ухе, и начался некроз. Эти ветеринары испортили моего пса! Хотя для нас он по-прежнему самый лучший!

У собаки удалили кончики уха. Фото: предоставлено Ольгой БОНДАРЕВОЙ.

Ветклиника прокомментировала ситуацию после жалобы Ольги на «Флампе»:

- 9 сентября щенок поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии. Не привит, не обработан от глистов, не обработан от клещей. Диагноз: «бабезиоз». Было предложено стационарное лечение, на что владельцы согласились. На следующий день в результате лечения состояние собаки немного улучшилось, но владельцы забрали щенка и отказались от дальнейшего лечения. На момент передачи животного наблюдалась вялость, с ушами проблем не было, - сообщили в ветклинике. - 26 сентября на прием пришли с некрозом кончиков ушей. По словам владельцев, в течение 16 дней они наблюдали проблемы с ушами, но почему-то ничего не предпринимали, в клиники не обращались. Бабезиоз и некроз кончиков ушей никак не связаны. Уши никто не отрывал: была выполнена обработка антисептиком, в результате чего удалены некротизированные участки ушной раковины, ничего не было «оторвано». Что происходило с щенком с 10 по 26 сентября, известно только владельцам.

Юристы советуют Ольге обращаться в суд.

- Если владелица собаки уверена, что ситуация с ушами произошла по вине ветеринара, она имеет право подать гражданский иск в суд на клинику. Ветеринары обязаны будут предоставить доказательства, каким образом и в каком объеме проходило лечение собаки. Если они не смогут доказать, что ситуация с ушами произошла не по их вине, то будет усматриваться нарушение клиникой закона «О защите прав потребителей». И хозяйка пса будет вправе требовать возвращения стоимости оказанных услуг, - пояснил адвокат Михаил Спиридонов.

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