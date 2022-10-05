«Крови было много, но скорую она не просила»: в Новосибирске судят многодетного отца, убившего беременную супругу

За четыре месяца до убийства Струев в порыве ярости сломал сожительнице руку. Фото: Мария НОВИКОВА

Пожизненный срок грозит жителю Татарска за убийство беременной возлюбленной. Сегодня предполагаемый душегуб предстал перед судом. Журналист КП-Новосибирск побывала на первом заседании и выяснила, из-за чего произошла семейная драма.

В Новосибирский областной суд отца троих детей Андрея Струева привезли из колонии прямо в тюремной робе. Но то, что он многодетный в данной истории не плюс к характеристики, хорошим родителем Струева не назовешь. Ранее был судим, детьми не занимался вообще, а очередной приговор за кражу рецидивисту вынесли в марте, когда он уже находился под следствием за расправу над гражданской супругой.

- 25 февраля 2022 года в вечернее время компания местных жителей распивала спиртные напитки в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в городе Татарске Новосибирской области. Между двумя сожителями возник конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, - рассказали в областном управлении СКР, добавив, что женщина была беременна.

Андрей Струев и Юлия Лев жили вместе с 2017 года:

- У нее мать померла, я пришел на похороны, тетя попросила ее, останься, че она одна будет, помоги ей. Помочь остался и остался насовсем, - пояснил обвиняемый корреспонденту КП-Новосибирск.

По словам мужчины, убивать сожительницу он не хотел, просто так вышло. Мол, запрещал ей, беременной пить крепкий алкоголь:

- Начала употреблять, говорит, налей мне водки. Я говорю не налью, пьешь пиво, пей пиво. Она ударила меня чем-то, не помню чем, а я резал этим ножом… Начала обзывать меня, я и ткнул ей в ногу. Всё… Потом попросила тряпку, я ей дал тряпку, она замотала рану. Дальше сидели, пили еще часа четыре, я еще сходил за водкой, взял водки, потом она упала.

Убийство произошло в доме по улице 30 лет ВЛКСМ. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

Истекающая кровью пьяная и беременная женщина похоже не чувствовала боли. Алкогольная вечеринка продолжалась, пока Юлия Лев не потеряла сознание. Сожитель поначалу решил, что беременная лишилась чувств от количества выпитого. Струев положил ее на диван и лишь спустя некоторое время, осознав, что случилось непоправимое, вызвал скорую и полицию. Его сразу увезли на допрос в Татарский межрайонный следственный отдел.

- После оглашения обвинительного заключения Струев вину признал частично. Пояснил, что он нанес один удар в ходе ссоры с потерпевшей ножом в ногу. Тогда как по заключению судебно-медицинского эксперта у потерпевшей обнаружено шесть колото-резаных повреждений (в том числе грудной клетки, бедра, кисти, брюшной полости – прим. ред). В материалах дела имеются характеристики, свидетельствующие о том, что он злоупотребляет спиртным, неоднократно судим, лишен родительских прав в отношении своих трех несовершеннолетних детей, - пояснила журналисту КП-Новосибирск начальник отдела государственных обвинителей Прокуратуры Новосибирской области Ирина Гусева.

Двоих малышей органы опеки забрали и у самой Юлии Лев. Она частенько прикладывалась к бутылке, получила судимость за кражу.

Потерпевшим по делу об убийстве женщины признали ее отчима. Приемный отец живет в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, так что его допрос организовали посредством видеоконференции. Леонид Лев пояснил, что отношения с дочерью не поддерживал, поскольку она «вела плохой образ жизни». Мужчина попросил освободить его от дальнейшего участия в процессе, заявив, что не будет предъявлять вероятному душегубу гражданский иск.

Известно, что за четыре месяца до убийства Струев в порыве ярости сломал сожительнице руку. Дело об избиении недавно поступило в Татарский районный суд. Параллельно в областной инстанции будут изучать обстоятельства кровавой расправы над Юлией. За совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности - 51-летнему фигуранту грозит максимальный предусмотренный законом срок.

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