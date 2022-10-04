Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 октября 2022 года: 481 человек заразился ковидом за сутки

В Новосибирске стали меньше заражаться коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 октября 2022 года: за последний день в регионе ковидом заболели 481 человек, среди них 52 ребенка. Выздоровели за то же время 1157 человек.

Смертей от инфекции за сегодняшний день не зарегистрировано. Таким образом, за все время пандемии кивид выявили у 296 996 жителей Новосибирской области, излечились от него 286 020 пациентов, а умерли 5 718 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 494 человека, в том числе 27 детей. В отделениях реанимации находятся 17 человек. На ИВЛ – 2 пациента.

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