«Пинал спинки кресел, душил пассажира»: в Новосибирске приговорили к колонии авиадебошира, которого пришлось связать ремнями во время полета

Мужчину освободили в зале суда. Фото: Мария НОВИКОВА

Буйного путешественника из Североуральска приговорили в суде города Оби за в самолете. Пассажиру, прибывшему в Толмачево рейсом Магадан-Новосибирск, пришлось надолго приземлиться в следственном изоляторе и выслушать приговор.

Больше года житель Свердловской области 40-летний Виктор Левин провел в новосибирском СИЗО. За решетку его отправили сразу с самолета в декабре 2021 года. Мужчина летел рейсом Магадан – Новосибирск. И вел себя очень странно. Матерился, пинал спинки кресел, угрожал, а потом и попытался задушить одного из пассажиров:

- Используя в качестве оружия неустановленный предмет, пытался душить им одного из пассажиров, на неоднократные замечания бортпроводников не реагировал. Пассажирам и членам экипажа удалось пресечь опасное поведение гражданина и обездвижить его с помощью ремней, - рассказали корреспонденту КП-Новосибирск подробности инцидента в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

На земле клиента уже ждал экипаж ППС. Когда медики взяли анализы у авиадебошира, выяснилось, что тот под наркотиками. На время следствия неадекватному путешественнику пришлось задержаться в Новосибирске. Его обвиняли по 213 статье Уголовного кодекса – «Хулиганство».

- С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - пояснила журналисту КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Евгения Чиханчина.

Мужчину приговорили к реальному сроку, но тут же выпустили из-за решетки. Свое наказание он уже отбыл в камере изолятора. Согласно Федеральному закону №186-ФЗ, один день в СИЗО равен полутора дням отбывания в колонии общего режима.

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