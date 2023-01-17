«За стенкой неприлично стонут!»: сибирячка подала в суд на соседа, который сдает свою квартиру посуточно

Квартиру в многоэтажке сдают посуточно. Фото: предоставлено героиней публикации/ Захар Глушков

Жители многоэтажки ополчились на владельца квартиры на седьмом этаже. В общем чате подъезда они обсуждают и перестановку мебели после полуночи, и крики, и громкую музыку, и даже неприличные звуки. Больше всех негодует 60-летняя Нина Александровна*, соседка снизу. Она даже подала в суд на соседа - утверждает, что замеры шума показали превышение нормы. На чьей стороне правда - выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

«ЧТО-ТО ДВИГАЮТ СПАТЬ НЕВОЗМОЖНО»

Нина Александровна переехала в новостройку на улице Красина в Дзержинском районе летом 2019 года. Но радовалась переезду недолго.

- В начале сентября я начала слышать ужасающие звуки езды табуреток по ночам. Никогда такого не слышала. Терпела полгода, порой уезжала в другую квартиру. Спать тут было невозможно, - рассказала КП-Новосибирск Нина Александровна, жительница дома. - Там то гостей встречали, то друзья собирались, то командировочные останавливались… Пару раз даже трансвеститов видела.

Соседи жаловались на шум. Фото: Захар Глушков

Хозяин квартиры сверху сдает ее посуточно, но соблюдает все формальные правила, налоги платит. Между тем правила тишины, по словам пенсионерки, для него не писаны. Каждую ночь она «наслаждалась» пением в караоке или топотом ног: «Будто стадо слонов носится над головой».

- Я не спала неделями. Мне кажется, в один момент я превратилась в зомби. Когда началась пандемия и все сидели по домам, мне удалось поймать хозяина квартиры, - говорит женщина. - В ответ на мои замечания он сделал квадратные глаза и заявил, что у них все хорошо и что я придумываю.

Жители дома видели странных людей. Фото: Захар Глушков

Пенсионерка не раз стучала в дверь к постоянно меняющимся квартиросъемщикам. Одни шуметь перестанут - заезжают другие.

- Один раз дверь открыл мужчина, я аж обалдела от его внешнего вида - в парике, с «боевым раскрасом». Ужас! Кого там вообще селят? - возмущается пенсионерка.

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с соседями, которым постоянно мешает шум. Хоть смех, хоть стук молотка раз в месяц - все у них на грани криминала. Так можно было бы подумать и про Нину Александровну, но квартира кажется шумной не только ей. В общедомовом чате нашлось еще несколько недовольных.

- Действительно, шум слышен. И мне кажется, его можно хотя бы частично решить, например, положив ковролин на кафель, хотя бы наклеив войлочные накладки на ножки столов, стульев. Никто не говорит, что в этой квартире «танцы с бубнами». Но почему-то по ночам начинают двигать мебель по кафелю, столы, стулья - не знаю, какая там на кухне мебель. И происходит это обычно после полуночи.

- Бывают за стенкой эпизоды ну совсем неприличного плана! - Соседи говорят, что слышат стоны.

- Надоели непонятные личности на нашем этаже! С вашими заселенцами страшно порой даже в лифте пересекаться. Полуголые до пояса нетрезвые мужики ходят по площадке. С наступлением холодов начали курить в подъезде.

Соседи даже коллективные жалобы писали - и в полицию, и в прокуратуру, но все спускалось к участковому.

Владелец же квартиры на возмущение соседей в чате отвечает. Он отметил, что сдает квартиру официально и платит налоги:

- С соседкой снизу контактировать конструктивно не получается, грубости и оскорбления получаем в свою сторону. Мы платим налоги, сдаем официально. Сдаем порядочным семейным или командировочным людям. Сколько раз приезжала полиция - факта шума и нарушений зафиксировано не было. Также опрос соседей из верхних и боковых квартир участковым был проведен, соседи подтвердили, что у нас все спокойно. Последняя запись в группе о том, что в квартире стадо баранов и что ей угрожают, это, конечно, неправда. Там проживал один человек.

69 ДЕЦИБЕЛ ВМЕСТО 55

В итоге Нина Александровна провела замеры шума. Нормы превышены в 2,5 раза. Согласно СанПиН, опубликованным на сайте Роспотребнадзора, уровень шума днем не должен превышать 40 децибел, а ночью - 30 децибел.

Уровень шума превышен. Фото: Захар Глушков

- На приборе в квартире нашей собеседницы замеры показали днем почти 70 децибел. Сейчас она обратилась в суд и пытается добиться, чтобы сосед установил в своей квартире шумоизоляцию. Сами же владельцы квартиры заняли другую позицию. Они утверждают, что есть проблемы в самом доме - строительные нарушения. Документально это ничем не подтверждено. Компанию-застройщика сейчас сделали третьим лицом, будет назначена дополнительная экспертиза, чтобы проверить дом, - прокомментировал КП-Новосибирск Захар Глушков, ведущий юрист правового центра «Алмаз».

Хозяина квартиры просят установить шумоизоляцию. Фото: Захар Глушков

Нина Александровна продолжает жить в своей квартире. Кстати, говорит, пока идет суд, шумы стали реже, но не прекратились.

* Имя изменено по просьбе героини.

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