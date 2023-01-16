Новосибирская поэтесса, сбежавшая в Германию, теперь жалуется на тесноту и дефицит туалетной бумаги

Фрау Гольдина делает на улицах Германии фотографии, а потом идет к стенам кафе, чтобы бесплатно запостить снимки. Фото: vk.com/Каталиса Гольдина

Академик РАН Сергей Гольдин изучал землетрясения. Дочь Катерина по стопам отца не пошла. Решила, что ей мила не физика, а лирика. И представляется поэтессой.

«Я знаю, пройдет усталость. И радуга встанет снова над тем невысоким домом, что липами окружен». Такие белые, как лист ватмана, строки Гольдина постит в соцсетях. Она, кстати, и имя сменила на более поэтичное – Каталиса.

С началом спецоперации Гольдина все реже стала ходить на поэтические вечера, а чаще – на политические акции. За стихи и слоганы о спецоперации ее трижды штрафовали – по статье о дискредитации Вооруженных сил.

Чтобы рассчитаться, 50-летняя поэтесса позаимствовала у пожилой матери деньги и решила укатить из не оценившей ее творчество России.

В Германии – тоже праздник и нарядная елочка. Фото: vk.com/Каталиса Гольдина

- Я получила так называемую гуманитарную визу, ее дают таким криминальным личностям, как я, правда, не всегда, скорее даже редко. Видимо, зависит от количества судебных бумажек (у меня их было много), ну и, наверное, просто повезло, - отчиталась Гольдина перед подписчиками в соцсетях.

Ее и пособием обеспечили. Как призналась сама беглянка, в пересчете на российские – 35 тысяч. И кров ей предоставили – место в лагере для беженцев и таких, как Гольдина релокантов.

Каталиса живет недалеко от Франкфурта. Фото: vk.com/Каталиса Гольдина

Гольдина живет под Франкфуртом и хвалит местных: «Люди с удовольствием подсказывают мне, как пройти к какому-нибудь месту, и освещают мне путь своими лучезарными улыбками». Но вот проблема, в лагере, где живет новоиспеченная фрау, кроме улыбок ничего и нету. Комната у нее – а-ля плацкарт.

- Жилищные условия здесь довольно минималистичные - комнатка очень-очень маленькая, 4 спальных места (похоже на полки в поезде). Меня удивило, что нет даже туалетной бумаги (вроде она бывает, но быстро заканчивается), нет интернета (раньше был, но потом отключили, в Германии он дорогой), - пишет поэтесса.

Жилище Гольдиной похоже на место в плацкартном вагоне. Только «проводник» забыл принести туалетную бумагу. Фото: vk.com/Каталиса Гольдина

Еще Каталиса удивляется, что нужные ей медикаменты в Германии оказались дороже, чем дома – в Новосибирске. И, наверное, это никак не вписывается в ее картину мира; мира, где в России – конечно, все плохо, а на Западе – профитроли, настурции и нежный бриз.

Отчитываясь перед земляками в соцсетях, Каталиса бросается от крайности в крайность. То пишет о приветливых немцах, то признается, как ходит за дармовым вай-фаем к местным кафешкам. Внутрь ее без денег, улыбаясь, не пускают.

- Сиротливо проверяю почту, находясь снаружи, и набираю замерзающими пальцами ответные сообщения, - констатирует Гольдина.

Единомышленники в соцсетях шлют ей сердечки и большие пальцы, но, кажется, в дорогу за лучезарными улыбками не собираются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер