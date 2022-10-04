«Это преисподняя какая-то!»: православных активистов возмутила вечеринка на Хеллоуин в Новосибирске

Общественники призывают не отмечать Хеллоуин.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Вечеринка Halloween Horror Fest пройдет в лофт-парке «Подземка» 28 октября. Организаторы обещают: «нагоним жути, устраивая настоящий чад кутежа». Анонсы «парада ужасов» уже появились в соцсетях, билеты можно купить за 500 рублей.
Однако православные активисты выступили против такой вечеринки.
- Этот лофт - преисподняя какая-то! Уже не раз мы жаловались на него правоохранителям, в том числе и по поводу вечеринок на Хеллоуин. Однажды там выступала группа с названием «Убей, чтобы победить». И не надо приплетать сюда древность и кельтские культы: Хеллоуин не имеет к ним отношения. Этот праздник считает своим церковь сатаны в Америке, это действо человеконенавистническое, - заявил КП-Новосибирск общественник Иван Квасницкий. - И он неприемлем в любое время, а особенно сейчас.
Аргумент организаторов вечеринки таков: после пандемии коронавируса, когда был локдаун, денег катастрофически не хватает, а Хеллоуин - возможность заработать.
- За два года мы набрали много кредитов, их надо возвращать. Православные активисты, что ли, вместо нас их выплачивать будут? Нет конечно, - говорят в «Подземке».
В мэрии Новосибирска пояснили, что отменить вечеринку городские власти не могут.
- Это частная территория, мы не можем диктовать, какие мероприятия проводить, - пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.
Однако православные активисты намерены обращаться в прокуратуру и добиваться, чтобы на вечеринке не было детей.
- Будем писать заявление, чтобы прокуратура ввела ограничение и на Halloween Horror Fest пускали только посетителей старше 18 лет, - подчеркивает Иван Квасницкий. - Тогда выбор прийти на вечеринку будет исключительно на совести совершеннолетних людей.
А как вы считаете, стоит ли отмечать Хеллоуин?
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