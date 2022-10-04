«Это преисподняя какая-то!»: православных активистов возмутила вечеринка на Хеллоуин в Новосибирске

Общественники призывают не отмечать Хеллоуин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечеринка Halloween Horror Fest пройдет в лофт-парке «Подземка» 28 октября. Организаторы обещают: «нагоним жути, устраивая настоящий чад кутежа». Анонсы «парада ужасов» уже появились в соцсетях, билеты можно купить за 500 рублей.

Однако православные активисты выступили против такой вечеринки.

- Этот лофт - преисподняя какая-то! Уже не раз мы жаловались на него правоохранителям, в том числе и по поводу вечеринок на Хеллоуин. Однажды там выступала группа с названием «Убей, чтобы победить». И не надо приплетать сюда древность и кельтские культы: Хеллоуин не имеет к ним отношения. Этот праздник считает своим церковь сатаны в Америке, это действо человеконенавистническое, - заявил КП-Новосибирск общественник Иван Квасницкий. - И он неприемлем в любое время, а особенно сейчас.

Аргумент организаторов вечеринки таков: после пандемии коронавируса, когда был локдаун, денег катастрофически не хватает, а Хеллоуин - возможность заработать.

- За два года мы набрали много кредитов, их надо возвращать. Православные активисты, что ли, вместо нас их выплачивать будут? Нет конечно, - говорят в «Подземке».

В мэрии Новосибирска пояснили, что отменить вечеринку городские власти не могут.

- Это частная территория, мы не можем диктовать, какие мероприятия проводить, - пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Однако православные активисты намерены обращаться в прокуратуру и добиваться, чтобы на вечеринке не было детей.

- Будем писать заявление, чтобы прокуратура ввела ограничение и на Halloween Horror Fest пускали только посетителей старше 18 лет, - подчеркивает Иван Квасницкий. - Тогда выбор прийти на вечеринку будет исключительно на совести совершеннолетних людей.

А как вы считаете, стоит ли отмечать Хеллоуин?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер