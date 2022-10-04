В Новосибирске врач придавил рентгеном ноги четырехлетнему мальчику

Мама привела сына в больницу на рентген. Фото: предоставлено Кристиной Сказко

В Новосибирске врач придавил рентгеновским аппаратом ноги четырехлетнему мальчику. Инцидент произошел 1 октября, когда Кристина Сказко привела сына на рентген носа.

- У сына очень долго не проходит насморк, и врач назначила рентген. Мы пришли в частную клинику, ребенка посадили на стул, нужно было, чтобы он прижался к аппарату носом - в общем-то, стандартная процедура, - рассказала КП-Новосибирск Кристина, мама мальчика. - Врач начала опускать аппарат до нужного уровня и, видимо, не рассчитала силы, сильно нажала на педаль, и рентген опустился на бедра ребенку, придавил его.

Аппарат придавил мальчику обе ноги. Фото: предоставлено Кристиной Сказко

По словам женщины, мальчик закричал от боли. Кристина бросилась к нему и попросила врача поднять аппарат. Медик тоже переполошилась и начала извиняться.

- Она сказала, что нечаянно так получилось. Рентген мы в итоге сделали, но стоя. Почему сразу нельзя было так сделать? Когда вышли из кабинета, я осмотрела сына, на ногах ничего не было, но сам он жаловался, что болит правая ножка. Я спросила, есть ли в клинике травматолог. Ответили, что нет, - продолжает мама мальчика.

На коленке - яркий синяк. Фото: предоставлено Кристиной Сказко

По ее словам, синяки проявились ближе к вечеру. Кристина поехала с ребенком в травмпункт. Врачи зафиксировали ушибы.

- С нами связывался старший администратор клиники. Предложила обследование и вернуть деньги за рентген. Сыну сейчас нужен психолог, а в клинике его нет. У сына появился страх врачей. Мы с мужем еле увезли его в травмпункт, - говорит мама мальчика. - Что касается обследования, то мы отказались. Ну какое обследование? Нас уже осмотрели в травмпункте.

У ребенка диагностировали ушибы. Фото: предоставлено Кристиной Сказко

Кристина написала заявление в полицию и в Роспотребнадзор. Сейчас она вместе с юристом составляет претензию в клинику.

- Юрист сказал, что травмы легкие, поэтому компенсация может доходить до 50 тысяч рублей. В клинике сказали, что возместят такую сумму только через суд, так что будем обращаться туда, - подытожила Кристина.

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